Live
  • Пт 31.10.2025
  • Харків  +10°С
  • USD 41.97
  • EUR 48.51

Небезпечна погода буде сьогодні в Харкові та області – подробиці

Погода 09:36   31.10.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Небезпечна погода буде сьогодні в Харкові та області – подробиці

У Регіональному центрі з гідрометеорології розповіли, що у п’ятницю, 31 жовтня, на Харківщині очікується небезпечна погода. 

“Вдень 31 жовтня по місту та області очікуються пориви вітру, 15 – 20 м/с”, – пишуть синоптики.

Також у регіоні оголосили перший, жовтий рівень небезпеки. Людей закликали бути уважними та обережними.

Раніше МГ “Об’єктив” передавала, що у п’ятницю, 31 жовтня, у Харкові та області буде хмарно. Вночі місцями невеликий короткочасний дощ, вранці та вдень дощ. Вночі стовпчики термометрів показуватимуть від 5 до 7 градусів тепла, вдень – від 12 до 14, інформували в Регіональному центрі з гідрометеорології. По області температура повітря вночі буде від 5 до 10 тепла, вдень – від 10 до 15 градусів. Вітер південно-західний – 9-14 м/с, місцями пориви до 15-20 м/с.

Читайте також: Більш жорсткий графік відключень світла застосовуватимуть на Харківщині 31 жовтня

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
ISW: на півночі області ЗС РФ воюють у літній формі і зазнають значних втрат
ISW: на півночі області ЗС РФ воюють у літній формі і зазнають значних втрат
31.10.2025, 10:15
Сотні пакетів із PVP виявили копи у дівчат – подробиці
Сотні пакетів із PVP виявили копи у дівчат – подробиці
28.10.2025, 11:45
Новини Харкова – головне 31 жовтня: важка ніч для Лозівської громади
Новини Харкова – головне 31 жовтня: важка ніч для Лозівської громади
31.10.2025, 09:09
Складніше було на Куп’янському напрямку – як минула доба на Харківщині
Складніше було на Куп’янському напрямку – як минула доба на Харківщині
31.10.2025, 08:15
Якою буде ціна на свинину на ринках Харкова й області до Нового року
Якою буде ціна на свинину на ринках Харкова й області до Нового року
31.10.2025, 08:00
Вночі РФ била по Лозівській громаді: люди без світла, мер хвилюється про тепло
Вночі РФ била по Лозівській громаді: люди без світла, мер хвилюється про тепло
31.10.2025, 07:27

Новини за темою:

24.10.2025
Сильний вітер та злива: жителів Харківщини попередили про небезпеку в суботу
12.10.2025
Небезпечно наступні три дні: сильний вітер і заморозки очікують на Харківщині
08.10.2025
Про небезпеку в найближчу годину попереджають мешканців Харківщини
03.10.2025
До кінця доби в Харкові та області буде небезпечно – попередження синоптиків
30.09.2025
Жовтень у Харкові почнеться з небезпечної погоди. Де в Україні випав сніг 📹


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Небезпечна погода буде сьогодні в Харкові та області – подробиці», то перегляньте більше у розділі Погода на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 31 Жовтня 2025 в 09:36;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Регіональному центрі з гідрометеорології розповіли, що у п’ятницю, 31 жовтня, на Харківщині очікується небезпечна погода. ".