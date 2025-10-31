Небезпечна погода буде сьогодні в Харкові та області – подробиці
У Регіональному центрі з гідрометеорології розповіли, що у п’ятницю, 31 жовтня, на Харківщині очікується небезпечна погода.
“Вдень 31 жовтня по місту та області очікуються пориви вітру, 15 – 20 м/с”, – пишуть синоптики.
Також у регіоні оголосили перший, жовтий рівень небезпеки. Людей закликали бути уважними та обережними.
Раніше МГ “Об’єктив” передавала, що у п’ятницю, 31 жовтня, у Харкові та області буде хмарно. Вночі місцями невеликий короткочасний дощ, вранці та вдень дощ. Вночі стовпчики термометрів показуватимуть від 5 до 7 градусів тепла, вдень – від 12 до 14, інформували в Регіональному центрі з гідрометеорології. По області температура повітря вночі буде від 5 до 10 тепла, вдень – від 10 до 15 градусів. Вітер південно-західний – 9-14 м/с, місцями пориви до 15-20 м/с.
Дата публікації матеріалу: 31 Жовтня 2025 в 09:36