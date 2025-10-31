Опасная погода будет сегодня в Харькове и области – подробности
В Региональном центре по гидрометеорологии рассказали, что в пятницу, 31 октября, на Харьковщине ожидается опасная погода.
«Днем 31 октября по городу и области ожидаются порывы ветра, 15 — 20 м/с», – пишут синоптики.
Также в регионе объявили первый, желтый уровень опасности. Людей призвали быть внимательными и осторожными.
Ранее МГ «Объектив» передавала, что в пятницу, 31 октября, в Харькове и области будет облачно. Ночью местами небольшой кратковременный дождь, утром и днем дождь. Ночью столбики термометров будут показывать от 5 до 7 градусов тепла, днем – от 12 до 14, информировали в Региональном центре по гидрометеорологии. По области температура воздуха ночью будет от 5 до 10 тепла, днем – от 10 до 15 градусов. Ветер юго-западный — 9-14 м/с, по области местами порывы до 15-20 м/с.
Читайте также: Более жесткий график отключений света применят на Харьковщине 31 октября
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Опасная погода будет сегодня в Харькове и области – подробности», то посмотрите больше в разделе Погода на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 31 октября 2025 в 09:36;