Опасная погода будет сегодня в Харькове и области – подробности

В Региональном центре по гидрометеорологии рассказали, что в пятницу, 31 октября, на Харьковщине ожидается опасная погода.

«Днем 31 октября по городу и области ожидаются порывы ветра, 15 — 20 м/с», – пишут синоптики.

Также в регионе объявили первый, желтый уровень опасности. Людей призвали быть внимательными и осторожными.

Ранее МГ «Объектив» передавала, что в пятницу, 31 октября, в Харькове и области будет облачно. Ночью местами небольшой кратковременный дождь, утром и днем дождь. Ночью столбики термометров будут показывать от 5 до 7 градусов тепла, днем – от 12 до 14, информировали в Региональном центре по гидрометеорологии. По области температура воздуха ночью будет от 5 до 10 тепла, днем – от 10 до 15 градусов. Ветер юго-западный — 9-14 м/с, по области местами порывы до 15-20 м/с.

