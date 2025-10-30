Дождь, местами шквалы: прогноз погоды в Харькове и области на 31 октября
В пятницу, 31 октября, в Харькове и области – облачно. Ночью местами небольшой кратковременный дождь, утром и днем дождь.
Ночью столбики термометров будут показывать от 5 до 7 градусов тепла, днем – от 12 до 14, информируют в Региональном центре по гидрометеорологии.
По области температура воздуха ночью будет от 5 до 10 тепла, днем – от 10 до 15 градусов.
Ветер юго-западный — 9-14 м/с, по области местами порывы до 15-20 м/с.
«Октябрь завершается в Украине теплой погодой. 30 октября в течение дня температура воздуха составит +12 — +16 градусов, на юге и западе местами до +18 градусов! Прохладнее только в Сумской, Харьковской, Полтавской областях, днем +10 — +13 градусов, что также комфортно. Дожди — ночью на востоке, завтра вечером появятся в западных областях», — пишет синоптик Наталья Диденко.
Как сообщала МГ «Объектив», Региональный центр по гидрометеорологии опубликовал долгосрочный прогноз на ноябрь. Все должно быть в пределах климатической нормы. В частности, средняя температура, которая в последний месяц осени составляет 1,6 градуса тепла. Дождей, как ожидают синоптики, за ноябрь на регион прольется 42 миллиметра, что также является нормой.
