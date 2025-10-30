Live
  • Чт 30.10.2025
  • Харьков  +8°С
  • USD 42.01
  • EUR 48.87

Дождь, местами шквалы: прогноз погоды в Харькове и области на 31 октября

Погода 18:27   30.10.2025
Елена Нагорная
Дождь, местами шквалы: прогноз погоды в Харькове и области на 31 октября

В пятницу, 31 октября, в Харькове и области – облачно. Ночью местами небольшой кратковременный дождь, утром и днем дождь.

Ночью столбики термометров будут показывать от 5 до 7 градусов тепла, днем – от 12 до 14, информируют в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области температура воздуха ночью будет от 5 до 10 тепла, днем – от 10 до 15 градусов.

Ветер юго-западный — 9-14 м/с, по области местами порывы до 15-20 м/с.

«Октябрь завершается в Украине теплой погодой. 30 октября в течение дня температура воздуха составит +12 — +16 градусов, на юге и западе местами до +18 градусов! Прохладнее только в Сумской, Харьковской, Полтавской областях, днем +10 — +13 градусов, что также комфортно. Дожди — ночью на востоке, завтра вечером появятся в западных областях», — пишет синоптик Наталья Диденко.

Как сообщала МГ «Объектив», Региональный центр по гидрометеорологии опубликовал долгосрочный прогноз на ноябрь. Все должно быть в пределах климатической нормы. В частности, средняя температура, которая в последний месяц осени составляет 1,6 градуса тепла. Дождей, как ожидают синоптики, за ноябрь на регион прольется 42 миллиметра, что также является нормой.

Читайте также: «После того, как пройдем отопительный сезон», Терехов расскажет о подаче тепла

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Новости Харькова – главное 30 октября: массированная атака, травмировали копа
Новости Харькова – главное 30 октября: массированная атака, травмировали копа
30.10.2025, 16:51
Инцидент при проверке документов: на Салтовке копа протащили по асфальту
Инцидент при проверке документов: на Салтовке копа протащили по асфальту
30.10.2025, 13:34
О нехватке рабочей силы заявил Терехов: кто нужен Харькову
О нехватке рабочей силы заявил Терехов: кто нужен Харькову
30.10.2025, 15:30
Прокуратура показала последствия ударов по Чугуеву и Изюму (дополнено)
Прокуратура показала последствия ударов по Чугуеву и Изюму (дополнено)
29.10.2025, 10:43
Массированный обстрел Украины сегодня: РФ била по энергетике (дополнено)
Массированный обстрел Украины сегодня: РФ била по энергетике (дополнено)
30.10.2025, 09:45
Дождь, местами шквалы: прогноз погоды в Харькове и области на 31 октября
Дождь, местами шквалы: прогноз погоды в Харькове и области на 31 октября
30.10.2025, 18:27

Новости по теме:

30.10.2025
«Прилет» за окружной Харькова: Терехов сообщил о падении «Молнии» (видео)
30.10.2025
Крупные липы высаживают коммунальщики в центре Харькова (фото)
30.10.2025
Убил и расчленил знакомого: подростка будут судить в Харькове – прокуратура
30.10.2025
О нехватке рабочей силы заявил Терехов: кто нужен Харькову
30.10.2025
Работа в Харькове и области: предлагают зарплаты до 56 тысяч


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Дождь, местами шквалы: прогноз погоды в Харькове и области на 31 октября», то посмотрите больше в разделе Погода на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 30 октября 2025 в 18:27;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В пятницу, 31 октября, в Харькове и области – облачно. Ночью местами небольшой кратковременный дождь, утром и днем дождь.".