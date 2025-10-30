Дощ, місцями шквали: прогноз погоди в Харкові та області на 31 жовтня

У п’ятницю, 31 жовтня, у Харкові та області – хмарно. Вночі місцями невеликий короткочасний дощ, вранці та вдень дощ.

Вночі стовпчики термометрів показуватимуть від 5 до 7 градусів тепла, вдень – від 12 до 14, інформують у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області температура повітря вночі буде від 5 до 10 тепла, вдень – від 10 до 15 градусів.

Вітер південно-західний – 9-14 м/с, місцями пориви до 15-20 м/с.

«Жовтень завершується в Україні теплою погодою. 30 жовтня протягом дня температура повітря становитиме +12 – +16 градусів, на півдні та заході подекуди до +18 градусів! Свіжіше лише на Сумщині, Харківщині, Полтавщині, вдень +10 – +13 градусів, що також комфортно. Дощі – вночі на сході, завтра ввечері зʼявляться у західних областях. Але все вдень скрізь красивенна погода – без опадів і тепло», – пише синоптикиня Наталка Діденко.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, Регіональний центр із гідрометеорології опублікував довгостроковий прогноз на листопад. Усе має бути в межах кліматичної норми. Зокрема середня температура, яка в останній місяць осені становить 1,6 градуса тепла. Дощів, як очікують синоптики, за листопад на регіон проллється 42 міліметри, що також є нормою.