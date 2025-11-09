Небезпечна погода очікується завтра на Харківщині – деталі

Про небезпечні метеорологічні явища, які очікуються завтра, 10 листопада, попередили мешканців Харківської області в Регіональному центрі з гідрометеорології.

За даними синоптиків, вночі та вранці 10 листопада очікується туман.

“Видимість 200 – 500 метрів. Водії та пішоходи, будьте уважні та обережні”, – написали в центрі.

Також у регіоні оголосили перший, жовтий рівень небезпеки.

Раніше МГ “Об’єктив” передавала, що 10 листопада на Харківщині буде хмарно, а також піде невеликий дощ. В області вночі та вдень місцями йтиме невеликий дощ. А вранці – додасться туман. Температура повітря вночі опуститься до 4° – 9° тепла. Вдень – стовпчики термометрів піднімуться до 8° – 13° тепла. У Харкові також дощитиме, проте опади очікуються незначні. Вночі температура коливатиметься від 5° до 7° тепла. Вдень буде тепліше – від 9° до 11° тепла. Вітер на Харківщині завтра: південний 3 – 8 м/с.