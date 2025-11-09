Опасная погода ожидается завтра на Харьковщине – детали

Об опасных метеорологических явлениях, которые ожидаются завтра, 10 ноября, предупредили жителей Харьковской области в Региональном центре по гидрометеорологии.

По данным синоптиков, ночью и утром 10 ноября ожидается туман.

«Видимость 200 – 500 метров. Водители и пешеходы, будьте внимательны и осторожны», – написали в центре.

Также в регионе объявили первый, желтый уровень опасности.

Ранее МГ «Объектив» передавала, что 10 ноября на Харьковщине будет облачно, а также пойдет небольшой дождь. В области ночью и днем местами будет идти небольшой дождь. А утром – добавится туман. Температура воздуха ночью опустится до 4° – 9° тепла. Днем – столбики термометров поднимутся до 8° – 13° тепла. В Харькове также будет дождливо, однако осадки ожидаются незначительные. Ночью температура будет колебаться от 5° до 7° тепла. Днем будет теплее – от 9° до 11° тепла. Ветер в Харьковской области завтра: южный 3 – 8 м/с.