Live

Дождливо и облачно: прогноз погоды в Харькове и области на 10 ноября

Погода 19:45   09.11.2025
Николь Костенко-Лагутина
Дождливо и облачно: прогноз погоды в Харькове и области на 10 ноября Фото: Василий Голосный

В Харьковском региональном центре по гидрометеорологии сообщили, что завтра, 10 ноября, на Харьковщине будет облачно, а также пойдет небольшой дождь.

В области ночью и днем местами будет идти небольшой дождь. А утром – добавится туман. Температура воздуха ночью опустится до 4° – 9° тепла. Днем – столбики термометров поднимутся до 8° – 13° тепла.

В Харькове также будет дождливо, однако осадки ожидаются незначительные. Ночью температура будет колебаться от 5°  до  7° тепла. Днем будет теплее – от 9° до 11° тепла.

Ветер в Харьковской области завтра: южный 3 – 8 м/с.

Читайте также: Что происходит в области после ударов по энергетике. Какая ситуация со светом

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
В Харькове заработало метро, но ненадолго (обновлено)
В Харькове заработало метро, но ненадолго (обновлено)
09.11.2025, 07:21
Метро в Харькове не работает — официальная информация
Метро в Харькове не работает — официальная информация
08.11.2025, 07:30
Новости Харькова – главное 9 ноября: вторые сутки проблемы со светом и метро
Новости Харькова – главное 9 ноября: вторые сутки проблемы со светом и метро
09.11.2025, 17:47
Почему некоторые харьковчане со светом, но без воды
Почему некоторые харьковчане со светом, но без воды
09.11.2025, 11:01
Что происходит в области после ударов по энергетике. Какая ситуация со светом
Что происходит в области после ударов по энергетике. Какая ситуация со светом
09.11.2025, 11:58
Дождливо и облачно: прогноз погоды в Харькове и области на 10 ноября
Дождливо и облачно: прогноз погоды в Харькове и области на 10 ноября
09.11.2025, 19:45

Новости по теме:

08.11.2025
Тепло и туманно: прогноз погоды в Харькове и области на 9 ноября
07.11.2025
Опасную погоду ожидают в Харькове и области в субботу
05.11.2025
Опасно будет в Харькове и области в четверг: предупреждение синоптиков
03.11.2025
Сегодня в Харькове и области будет плохая погода – что ожидается
02.11.2025
Днем до +15 и без осадков: прогноз погоды в Харькове и области на 3 ноября


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Дождливо и облачно: прогноз погоды в Харькове и области на 10 ноября», то посмотрите больше в разделе Погода на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 9 ноября 2025 в 19:45;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковском региональном центре по гидрометеорологии сообщили, что завтра, 10 ноября, на Харьковщине будет облачно, а также пойдет небольшой дождь.".