Дождливо и облачно: прогноз погоды в Харькове и области на 10 ноября

В Харьковском региональном центре по гидрометеорологии сообщили, что завтра, 10 ноября, на Харьковщине будет облачно, а также пойдет небольшой дождь.

В области ночью и днем местами будет идти небольшой дождь. А утром – добавится туман. Температура воздуха ночью опустится до 4° – 9° тепла. Днем – столбики термометров поднимутся до 8° – 13° тепла.

В Харькове также будет дождливо, однако осадки ожидаются незначительные. Ночью температура будет колебаться от 5° до 7° тепла. Днем будет теплее – от 9° до 11° тепла.

Ветер в Харьковской области завтра: южный 3 – 8 м/с.