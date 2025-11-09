Дождливо и облачно: прогноз погоды в Харькове и области на 10 ноября
Фото: Василий Голосный
В Харьковском региональном центре по гидрометеорологии сообщили, что завтра, 10 ноября, на Харьковщине будет облачно, а также пойдет небольшой дождь.
В области ночью и днем местами будет идти небольшой дождь. А утром – добавится туман. Температура воздуха ночью опустится до 4° – 9° тепла. Днем – столбики термометров поднимутся до 8° – 13° тепла.
В Харькове также будет дождливо, однако осадки ожидаются незначительные. Ночью температура будет колебаться от 5° до 7° тепла. Днем будет теплее – от 9° до 11° тепла.
Ветер в Харьковской области завтра: южный 3 – 8 м/с.
