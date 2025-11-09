Хмарно та із дощами: прогноз погоди в Харкові та області на 10 листопада
Фото: Василь Голосний
У Харківському регіональному центрі з гідрометеорології повідомили, що завтра, 10 листопада, на Харківщині буде хмарно, а також піде невеликий дощ.
В області вночі та вдень місцями йтиме невеликий дощ. А вранці – додасться туман. Температура повітря вночі опуститься до 4° – 9° тепла. Вдень – стовпчики термометрів піднімуться до 8° – 13° тепла.
У Харкові також дощитиме, проте опади очікуються незначні. Вночі температура коливатиметься від 5° до 7° тепла. Вдень буде тепліше – від 9° до 11° тепла.
Вітер на Харківщині завтра: південний 3 – 8 м/с.
Категорії: Погода, Україна, Харків; Теги: погода, прогноз погоды, Харків, харківщина;
