Де ЗСУ відбивали атаки росіян на Харківщині: зведення Генштабу на 08:00

Вранці 11 листопада Генштаб ЗСУ повідомив, що ЗСУ стримали 21 штурм ЗС РФ протягом минулої доби.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог намагався прорватися десять разів біля Вовчанська, Вовчанських Хуторів та Кам’янки.

На Куп’янському – зафіксували 11 боїв поблизу Піщаного, Петропавлівки, Куп’янська та Глушківки.

“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 170 бойових зіткнень. Вчора противник завдав одного ракетного та 36 авіаційних ударів, застосував три ракети, скинув 77 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 4 231 обстріл, зокрема 98 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4 286 дронів-камікадзе” – написали у Генштабі.

Також у ГШ оновили інформацію про втрати росіян: