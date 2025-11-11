Де ЗСУ відбивали атаки росіян на Харківщині: зведення Генштабу на 08:00
Вранці 11 листопада Генштаб ЗСУ повідомив, що ЗСУ стримали 21 штурм ЗС РФ протягом минулої доби.
На Південно-Слобожанському напрямку ворог намагався прорватися десять разів біля Вовчанська, Вовчанських Хуторів та Кам’янки.
На Куп’янському – зафіксували 11 боїв поблизу Піщаного, Петропавлівки, Куп’янська та Глушківки.
“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 170 бойових зіткнень. Вчора противник завдав одного ракетного та 36 авіаційних ударів, застосував три ракети, скинув 77 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 4 231 обстріл, зокрема 98 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4 286 дронів-камікадзе” – написали у Генштабі.
Також у ГШ оновили інформацію про втрати росіян:
Читайте також: Росіяни просунулися на півночі від Харкова – подробиці від ISW
Популярно
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Де ЗСУ відбивали атаки росіян на Харківщині: зведення Генштабу на 08:00», то перегляньте більше у розділі Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 11 Листопада 2025 в 08:14;