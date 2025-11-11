Live

Где ВСУ отбивали атаки россиян на Харьковщине: сводка Генштаба на 08:00

11.11.2025
Николь Костенко-Лагутина
Где ВСУ отбивали атаки россиян на Харьковщине: сводка Генштаба на 08:00

Утром 11 ноября Генштаб ВСУ сообщил, что ВСУ сдержали 21 штурм ВС РФ в течение минувших суток.

На Южно-Слобожанском направлении враг пытался прорваться десять раз около Волчанска, Волчанских Хуторов и Каменки.

На Купянском – зафиксировали 11 боев вблизи Песчаного, Петропавловки, Купянска и Глушковки.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 170 боевых столкновений. Вчера противник нанес один ракетный и 36 авиационных ударов, применил три ракеты, сбросил 77 управляемых авиабомб. Кроме этого, произвел 4231 обстрел, в том числе 98 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 4286 дронов-камикадзе», – написали в Генштабе.

Также в ГШ обновили информацию о потерях россиян:

Читайте также: Россияне продвинулись на севере от Харькова – подробности от ISW

Автор: Николь Костенко-Лагутина
