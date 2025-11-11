Где ВСУ отбивали атаки россиян на Харьковщине: сводка Генштаба на 08:00
Утром 11 ноября Генштаб ВСУ сообщил, что ВСУ сдержали 21 штурм ВС РФ в течение минувших суток.
На Южно-Слобожанском направлении враг пытался прорваться десять раз около Волчанска, Волчанских Хуторов и Каменки.
На Купянском – зафиксировали 11 боев вблизи Песчаного, Петропавловки, Купянска и Глушковки.
«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 170 боевых столкновений. Вчера противник нанес один ракетный и 36 авиационных ударов, применил три ракеты, сбросил 77 управляемых авиабомб. Кроме этого, произвел 4231 обстрел, в том числе 98 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 4286 дронов-камикадзе», – написали в Генштабе.
Также в ГШ обновили информацию о потерях россиян:
Читайте также: Россияне продвинулись на севере от Харькова – подробности от ISW
Популярно
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Где ВСУ отбивали атаки россиян на Харьковщине: сводка Генштаба на 08:00», то посмотрите больше в разделе Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 11 ноября 2025 в 08:14;