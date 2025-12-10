Live

Туман, дощ: прогноз погоди в Харкові та області на 11 грудня

Олена Нагорна
У четвер, 11 грудня, у Харкові та області вночі без істотних опадів, удень невеликий дощ. Вночі та вранці туман, видимість до 200-500 метрів.

У Харкові вночі стовпчики термометрів показуватимуть близько 0, вдень – від 2 до 4 тепла, інформують у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області температура повітря вночі буде від 2 морозу до 3 тепла, вдень – від 0 до 5 тепла.

Вітер вночі північно-західний з переходом вдень у південно-західний – 5-10 м/с.

«Окрім невеликого похолодання, між іншим, логічного для зими, поки що, за попередніми прогнозами, сильних морозів не видно. Що означає невелике похолодання? З 13 по 16 грудня температура повітря поступово знизиться вдень до 3 морозу – 2 тепла, у нічні години до -1 – -5 градусів, на сході України місцями до -7 градусів», – прогнозує синоптикиня Наталка Діденко.

Як повідомляла МГ «Об’єктив», грудень, за прогнозом синоптиків, цього року на Харківщині буде теплішим на 2 градуси. Середньомісячна температура повітря може становити 1 градус морозу, при кліматичній нормі 3 градуси нижче нуля.

Читайте також: Небезпечну погоду прогнозують у Харкові та області в четвер

Автор: Олена Нагорна
