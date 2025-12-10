Туман, дощ: прогноз погоди в Харкові та області на 11 грудня
У четвер, 11 грудня, у Харкові та області вночі без істотних опадів, удень невеликий дощ. Вночі та вранці туман, видимість до 200-500 метрів.
У Харкові вночі стовпчики термометрів показуватимуть близько 0, вдень – від 2 до 4 тепла, інформують у Регіональному центрі з гідрометеорології.
По області температура повітря вночі буде від 2 морозу до 3 тепла, вдень – від 0 до 5 тепла.
Вітер вночі північно-західний з переходом вдень у південно-західний – 5-10 м/с.
«Окрім невеликого похолодання, між іншим, логічного для зими, поки що, за попередніми прогнозами, сильних морозів не видно. Що означає невелике похолодання? З 13 по 16 грудня температура повітря поступово знизиться вдень до 3 морозу – 2 тепла, у нічні години до -1 – -5 градусів, на сході України місцями до -7 градусів», – прогнозує синоптикиня Наталка Діденко.
Як повідомляла МГ «Об’єктив», грудень, за прогнозом синоптиків, цього року на Харківщині буде теплішим на 2 градуси. Середньомісячна температура повітря може становити 1 градус морозу, при кліматичній нормі 3 градуси нижче нуля.
Читайте також: Небезпечну погоду прогнозують у Харкові та області в четвер
Новини за темою:
- Категорії: Погода, Харків; Теги: новини Харкова, погода, прогноз;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Туман, дощ: прогноз погоди в Харкові та області на 11 грудня», то перегляньте більше у розділі Погода на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 10 Грудня 2025 в 19:02;