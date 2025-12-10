Туман, дождь: прогноз погоды в Харькове и области на 11 декабря
В четверг, 11 декабря, в Харькове и области ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Ночью и утром туман, видимость до 200-500 метров.
В Харькове ночью столбики термометров будут показывать около 0, днем – от 2 до 4 тепла, информируют в Региональном центре по гидрометеорологии.
По области температура воздуха ночью будет от 2 мороза до 3 тепла, днем – от 0 до 5 тепла.
Ветер ночью северо-западный с переходом днем в юго-западный — 5-10 м/с.
«Кроме небольшого похолодания, между прочим, логичного для зимы, пока, по предварительным прогнозам, сильных морозов не видно. Что означает небольшое похолодание? С 13 по 16 декабря температура воздуха постепенно снизится днем до 3 мороза — 2 тепла, в ночные часы до -1 — -5 градусов, на востоке Украины местами до -7 градусов», – прогнозирует синоптик Наталья Диденко.
Как сообщала МГ «Объектив», декабрь, по прогнозу синоптиков, в этом году в Харьковской области будет теплее на 2 градуса. Среднемесячная температура воздуха может составить 1 градус мороза, при климатической норме в 3 градуса ниже нуля.
Читайте также: Опасную погоду прогнозируют в Харькове и области в четверг
Новости по теме:
- Категории: Погода, Харьков; Теги: новости Харькова, погода, прогноз;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Туман, дождь: прогноз погоды в Харькове и области на 11 декабря», то посмотрите больше в разделе Погода на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 10 декабря 2025 в 19:02;