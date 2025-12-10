Туман, дождь: прогноз погоды в Харькове и области на 11 декабря

В четверг, 11 декабря, в Харькове и области ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Ночью и утром туман, видимость до 200-500 метров.

В Харькове ночью столбики термометров будут показывать около 0, днем – от 2 до 4 тепла, информируют в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области температура воздуха ночью будет от 2 мороза до 3 тепла, днем – от 0 до 5 тепла.

Ветер ночью северо-западный с переходом днем в юго-западный — 5-10 м/с.

«Кроме небольшого похолодания, между прочим, логичного для зимы, пока, по предварительным прогнозам, сильных морозов не видно. Что означает небольшое похолодание? С 13 по 16 декабря температура воздуха постепенно снизится днем до 3 мороза — 2 тепла, в ночные часы до -1 — -5 градусов, на востоке Украины местами до -7 градусов», – прогнозирует синоптик Наталья Диденко.

Как сообщала МГ «Объектив», декабрь, по прогнозу синоптиков, в этом году в Харьковской области будет теплее на 2 градуса. Среднемесячная температура воздуха может составить 1 градус мороза, при климатической норме в 3 градуса ниже нуля.

