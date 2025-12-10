Опасную погоду прогнозируют в Харькове и области в четверг
Об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области завтра, 11 декабря, предупредили в Региональном центре по гидрометеорологии.
«Ночью и утром 11 декабря по городу и области ожидается туман, видимость 200 – 500 м. I уровень опасности, желтый», – отметили синоптики.
Водителей и пешеходов просят быть внимательными и осторожными.
Напомним, в Харькове и области выпал первый снег. На улицах города коммунальщики и техника появились еще на рассвете, писали в СКП «Харьковзеленстрой».
Первый снегопад испытал дороги Харьковщины, однако ситуация — под контролем, информировали в областной Службе восстановления и развития инфраструктуры. В ночь на среду для борьбы с непогодой были привлечены бригады дорожников и более 70 единиц специализированной техники. В Службе отчитывались: очищено 1200,75 км дорог общего пользования.
