Опасную погоду прогнозируют в Харькове и области в четверг

Об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области завтра, 11 декабря, предупредили в Региональном центре по гидрометеорологии.

«Ночью и утром 11 декабря по городу и области ожидается туман, видимость 200 – 500 м. I уровень опасности, желтый», – отметили синоптики.

Водителей и пешеходов просят быть внимательными и осторожными.

Напомним, в Харькове и области выпал первый снег. На улицах города коммунальщики и техника появились еще на рассвете, писали в СКП «Харьковзеленстрой».

Первый снегопад испытал дороги Харьковщины, однако ситуация — под контролем, информировали в областной Службе восстановления и развития инфраструктуры. В ночь на среду для борьбы с непогодой были привлечены бригады дорожников и более 70 единиц специализированной техники. В Службе отчитывались: очищено 1200,75 км дорог общего пользования.