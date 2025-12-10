Небезпечну погоду прогнозують у Харкові та області в четвер
Про небезпечні метеорологічні явища в Харківській області завтра, 11 грудня, попередили у Регіональному центрі з гідрометеорології.
«Вночі та вранці 11 грудня по місту та області очікується туман, видимість 200 – 500 м. I рівень небезпечності, жовтий», – зазначили синоптики.
Водіїв та пішоходів просять бути уважними та обережними.
Нагадаємо, у Харкові та області випав перший сніг. На вулицях міста комунальники та техніка з’явилися ще на світанку, писали у СКП «Харківзеленбуд».
Перший снігопад випробував дороги Харківщини, однак ситуація – під контролем, інформували в обласній Службі відновлення та розвитку інфраструктури. У ніч проти середи для боротьби з негодою були залучені бригади дорожників та понад 70 одиниць спеціалізованої техніки. У Службі звітували: очищено 1200, 75 км доріг загального користування.
Категорії: Суспільство, Харків; Теги: новини Харкова, погода, синоптики, туман;
