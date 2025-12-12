Тролейбус у Харкові курсуватиме по-іншому в неділю

Тролейбус №27 змінить маршрут із 9:00 до 17:00 14 грудня.

Як повідомили у пресслужбі міськради, у зв’язку з проведенням робіт АТ «Харківобленерго» буде припинений рух тролейбусів (крім тролейбусів із достатнім запасом автономного ходу) на пр. Ново-Баварському, вул. Китаєнка та пр. Любові Малої, на ділянці від розворотного кола «Пр. Дзюби» до вул. Дудинської.

Тролейбус №27 курсуватиме так: розворотне коло «Вул. Новий Побут» – вул. Холодногірська – вул. Дудинської – вул. Планова (у зворотному напрямку – пр. Любові Малої) – вул. Семінарська – узвіз Карпівський – вул. Велика Гончарівська – розворотне коло «Бул. Гончарівський».

Роботу тролейбуса №11 буде забезпечено завдяки використанню тролейбусів з достатнім запасом автономного ходу.

Як інформували у ГУ Нацполіції у Харківській області, у листопаді в регіоні кількість аварій зменшилась на 16%. За 11 місяців 2025 року на Харківщині зареєстрували 2567 аварій, з яких 643 – із постраждалими. Внаслідок ДТП загинула 101 особа, а 808 громадян отримали травми різного ступеня.