Live

Тролейбус у Харкові курсуватиме по-іншому в неділю

Транспорт 19:35   12.12.2025
Олена Нагорна
Тролейбус у Харкові курсуватиме по-іншому в неділю

Тролейбус №27 змінить маршрут із 9:00 до 17:00 14 грудня.

Як повідомили у пресслужбі міськради, у зв’язку з проведенням робіт АТ «Харківобленерго» буде припинений рух тролейбусів (крім тролейбусів із достатнім запасом автономного ходу) на пр. Ново-Баварському, вул. Китаєнка та пр. Любові Малої, на ділянці від розворотного кола «Пр. Дзюби» до вул. Дудинської.

Тролейбус №27 курсуватиме так: розворотне коло «Вул. Новий Побут» – вул. Холодногірська – вул. Дудинської – вул. Планова (у зворотному напрямку – пр. Любові Малої) – вул. Семінарська – узвіз Карпівський – вул. Велика Гончарівська – розворотне коло «Бул. Гончарівський».

Роботу тролейбуса №11 буде забезпечено завдяки використанню тролейбусів з достатнім запасом автономного ходу.

Як інформували у ГУ Нацполіції у Харківській області, у листопаді в регіоні кількість аварій зменшилась на 16%. За 11 місяців 2025 року на Харківщині зареєстрували 2567 аварій, з яких 643 – із постраждалими. Внаслідок ДТП загинула 101 особа, а 808 громадян отримали травми різного ступеня.

Читайте також: Сьогодні 12 грудня 2025: яке свято та день в історії

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Тролейбус у Харкові курсуватиме по-іншому в неділю
Тролейбус у Харкові курсуватиме по-іншому в неділю
12.12.2025, 19:35
Зеленський приїхав до Куп’янська разом із Сирським: зачистка міста ще триває
Зеленський приїхав до Куп’янська разом із Сирським: зачистка міста ще триває
12.12.2025, 17:30
Де сьогодні атакував ворог на Харківщині: зведення Генштабу ЗСУ на 16:00
Де сьогодні атакував ворог на Харківщині: зведення Генштабу ЗСУ на 16:00
12.12.2025, 16:44
Чотири автівки зіткнулися на Харківщині: є постраждалі (фото)
Чотири автівки зіткнулися на Харківщині: є постраждалі (фото)
12.12.2025, 15:44
«Багато росіяни говорили про Куп’янськ – ми бачимо»: Зеленський відвідав місто
«Багато росіяни говорили про Куп’янськ – ми бачимо»: Зеленський відвідав місто
12.12.2025, 14:47
Про сильний вітер і ожеледицю попереджають жителів Харкова і області
Про сильний вітер і ожеледицю попереджають жителів Харкова і області
12.12.2025, 13:37

Новини за темою:

12.12.2025
Україна робить все, щоб завершити війну достойно – Зеленський у Куп’янську 📹
12.12.2025
Мета – захистити права ветеранів: форум відбувся на Харківщині
12.12.2025
Електрокар збив дівчину на Ландау в Харкові: поліція шукає свідків ДТП (фото)
12.12.2025
Зеленський приїхав до Куп’янська разом із Сирським: зачистка міста ще триває
12.12.2025
Про сильний вітер і ожеледицю попереджають жителів Харкова і області


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Тролейбус у Харкові курсуватиме по-іншому в неділю», то перегляньте більше у розділі Транспорт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 12 Грудня 2025 в 19:35;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Тролейбус №27 змінить маршрут із 9:00 до 17:00 14 грудня.".