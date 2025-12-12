Троллейбус в Харькове будет ходить по-другому в воскресенье

Троллейбус №27 изменит маршрут с 9:00 до 17:00 14 декабря.

Как сообщили в пресс-службе горсовета, в связи с проведением работ АО «Харьковоблэнерго» будет приостановлено движение троллейбусов (кроме троллейбусов с достаточным запасом автономного хода) на пр. Ново-Баварском, ул. Китаенко и пр. Любови Малой, на участке от разворотного круга «Пр. Дзюбы» до ул. Дудинской.

Троллейбус №27 будет курсировать так: разворотный круг «Ул. Новый Быт» — ул. Холодногорская — ул. Дудинской — ул. Плановая (в обратном направлении — пр. Любови Малой) — ул. Семинарская — спуск Карповский — ул. Большая Гончаровская — разворотный круг «Бул. Гончаровский».

Работа троллейбуса №11 будет обеспечена благодаря использованию троллейбусов с достаточным запасом автономного хода.

Как информировали в ГУ Нацполиции в Харьковской области, в ноябре в регионе количество аварий уменьшилось на 16%. За 11 месяцев 2025 года на Харьковщине зарегистрировали 2567 аварий, из которых 643 — с пострадавшими. В результате ДТП погиб 101 человек, а 808 граждан получили травмы разной степени.