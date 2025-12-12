Сегодня 12 декабря 2025: какой праздник и день в истории

12 декабря – День Сухопутных войск Украины. В этот день в 2024 году индийский гроссмейстер Гукеш Доммараджу стал самым молодым чемпионом мира в истории шахмат. В 1980-м нефтяной магнат Арманд Хаммер купил на аукционе Лестерский кодекс – блокнот с записями Леонардо да Винчи за $5,1 млн. В 1979-м на заседании политбюро КПСС приняли решение о введении советских войск в Афганистан. В 1918-м регентом Королевства Финляндия стал Карл Густав Маннергейм. В 1890-м родился будущий лидер ОУН Андрей Мельник. В 1635-м в этот день казнили гетмана Ивана Сулиму.

Праздники и памятные даты 12 декабря

12 декабря – День Сухопутных войск Украины.

В мире – Всемирный день всеобщего медицинского обеспечения и Международный день нейтралитета.

Также сегодня: День работников розничной торговли, День пуансеттии (популярного «рождественского» комнатного растения), Праздник невысказанных мыслей, Международный день хеви-метала, Международный день проверки звука.

12 декабря в истории

12 декабря 1635 года поляки казнили гетмана нереестровых запорожских казаков Ивана Сулиму. Подробнее.

12 декабря 1890 года на Львовщине родился будущий председатель Провода ОУН Андрей Мельник. Подробнее.

12 декабря 1918 года Карл Густав Маннергейм возглавил Финляндию – как регент королевства. Подробнее.

12 декабря 1979 года во время заседания Политбюро КПСС приняли решение о вводе войск в Афганистан. Подробнее.

12 декабря 1980 года американский нефтяной магнат Арманд Хаммер купил на аукционе Лестерский кодекс – блокнот с записями художника Леонардо да Винчи, заплатив за него 5 млн 126 тысяч долларов. Подробнее.

12 декабря 2024 года индийский гроссмейстер Гукеш Доммараджу стал самым молодым чемпионом мира в истории шахмат. В этот момент ему было 18 лет.

Гукеш – индиец, он происходит из семьи медиков и является шахматным вундеркиндом. Играть научился в семь лет, что, в принципе, не уникально. Но после серии выигрышей на детских и юниорских чемпионатах уже в возрасте 12 лет парень стал гроссмейстером. Он второй по возрасту самый молодой гроссмейстер в истории. В октябре 2022 года Доммараджу стал самым молодым из шахматистов, которому удалось обыграть норвежского гроссмейстера Магнуса Карлсена – бессменного чемпиона мира с 2013 года. В том же году Карлсен заявил, что «потерял мотивацию» и больше не будет защищать свой титул. И в 2023-м чемпион сменился – победу одержал китайский шахматист Дин Лижэнь. Но удержаться на шахматном Олимпе надолго ему не удалось. Вундеркинд Доммараджу в 2024-м выиграл Турнир претендентов (своеобразный «отбор» для участия в матче с действующим чемпионом мира), а затем победил Лижэня.

Церковный праздник 12 декабря

12 декабря чтят память святителя Спиридона, епископа Тримифунтского, чудотворца. Подробнее.

Народные приметы

Если утром метель – непогода продержится неделю.

Если небо утром красное — весь декабрь будет стоять ясная погода.

Если звезды ночью яркие – будет похолодание, если тусклые – оттепель.

Что нельзя делать 12 декабря

Нельзя ссориться с близкими.

Нельзя отказывать в подаянии.