Live

Сегодня 12 декабря 2025: какой праздник и день в истории

Календарь 06:00   12.12.2025
Оксана Горун
Сегодня 12 декабря 2025: какой праздник и день в истории

12 декабря – День Сухопутных войск Украины. В этот день в 2024 году индийский гроссмейстер Гукеш Доммараджу стал самым молодым чемпионом мира в истории шахмат. В 1980-м нефтяной магнат Арманд Хаммер купил на аукционе Лестерский кодекс – блокнот с записями Леонардо да Винчи за $5,1 млн. В 1979-м на заседании политбюро КПСС приняли решение о введении советских войск в Афганистан. В 1918-м регентом Королевства Финляндия стал Карл Густав Маннергейм. В 1890-м родился будущий лидер ОУН Андрей Мельник. В 1635-м в этот день казнили гетмана Ивана Сулиму. 

Праздники и памятные даты 12 декабря

12 декабря – День Сухопутных войск Украины.

В мире – Всемирный день всеобщего медицинского обеспечения и Международный день нейтралитета.

Также сегодня: День работников розничной торговли, День пуансеттии (популярного «рождественского» комнатного растения), Праздник невысказанных мыслей, Международный день хеви-метала, Международный день проверки звука.

12 декабря в истории

12 декабря 1635 года поляки казнили гетмана нереестровых запорожских казаков Ивана Сулиму. Подробнее.

12 декабря 1890 года на Львовщине родился будущий председатель Провода ОУН Андрей Мельник. Подробнее.

Андрей Мельник - основатель ОУН
Фото: memory.gov.ua

12 декабря 1918 года Карл Густав Маннергейм возглавил Финляндию – как регент королевства. Подробнее.

12 декабря 1979 года во время заседания Политбюро КПСС приняли решение о вводе войск в Афганистан. Подробнее.

12 декабря 1980 года американский нефтяной магнат Арманд Хаммер купил на аукционе Лестерский кодекс – блокнот с записями художника Леонардо да Винчи, заплатив за него 5 млн 126 тысяч долларов. Подробнее.

12 декабря 2024 года индийский гроссмейстер Гукеш Доммараджу стал самым молодым чемпионом мира в истории шахмат. В этот момент ему было 18 лет.

Гукеш Доммараджу - чемпион мира по шахматам
Фото: Frans Peeters/Flickr.com

Гукеш – индиец, он происходит из семьи медиков и является шахматным вундеркиндом. Играть научился в семь лет, что, в принципе, не уникально. Но после серии выигрышей на детских и юниорских чемпионатах уже в возрасте 12 лет парень стал гроссмейстером. Он второй по возрасту самый молодой гроссмейстер в истории. В октябре 2022 года Доммараджу стал самым молодым из шахматистов, которому удалось обыграть норвежского гроссмейстера Магнуса Карлсена – бессменного чемпиона мира с 2013 года. В том же году Карлсен заявил, что «потерял мотивацию» и больше не будет защищать свой титул. И в 2023-м чемпион сменился – победу одержал китайский шахматист Дин Лижэнь. Но удержаться на шахматном Олимпе надолго ему не удалось. Вундеркинд Доммараджу в 2024-м выиграл Турнир претендентов (своеобразный «отбор» для участия в матче с действующим чемпионом мира), а затем победил Лижэня.

Церковный праздник 12 декабря

12 декабря чтят память святителя Спиридона, епископа Тримифунтского, чудотворца. Подробнее.

Народные приметы

Если утром метель – непогода продержится неделю.

Если небо утром красное — весь декабрь будет стоять ясная погода.

Если звезды ночью яркие – будет похолодание, если тусклые – оттепель.

Что нельзя делать 12 декабря

Нельзя ссориться с близкими.

Нельзя отказывать в подаянии.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Как узнать про отключения света по своему адресу: варианты от Харьковоблэнерго
Как узнать про отключения света по своему адресу: варианты от Харьковоблэнерго
11.12.2025, 17:59
Харьков определился с празднованием Нового года, первый снег: итоги 10 декабря
Харьков определился с празднованием Нового года, первый снег: итоги 10 декабря
10.12.2025, 23:00
Вывод войск РФ с Харьковщины рассматривается в мирном плане — Зеленский
Вывод войск РФ с Харьковщины рассматривается в мирном плане — Зеленский
11.12.2025, 19:07
Как будут отключать свет в Харьковской области 12 декабря — график
Как будут отключать свет в Харьковской области 12 декабря — график
11.12.2025, 19:38
Новости Харькова – главное 11 декабря: смертельный пожар, ситуация на фронте
Новости Харькова – главное 11 декабря: смертельный пожар, ситуация на фронте
11.12.2025, 22:03
Ужасные «приманки» на Харьковщине, награда «Пролиски» — итоги 11 декабря
Ужасные «приманки» на Харьковщине, награда «Пролиски» — итоги 11 декабря
11.12.2025, 23:00

Новости по теме:

11.12.2025
Сегодня 11 декабря 2025: какой праздник и день в истории
10.12.2025
Сегодня 10 декабря 2025: какой праздник и день в истории
09.12.2025
Сегодня 9 декабря 2025: какой праздник и день в истории
08.12.2025
Сегодня 8 декабря 2025: какой праздник и день в истории
07.12.2025
Сегодня 7 декабря 2025: какой праздник и день в истории


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Сегодня 12 декабря 2025: какой праздник и день в истории», то посмотрите больше в разделе Календарь на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 12 декабря 2025 в 06:00;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "12 декабря – День Сухопутных войск Украины. В этот день в 2024 году индийский гроссмейстер Гукеш Доммараджу стал самым молодым чемпионом мира в истории шахмат".