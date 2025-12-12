Сьогодні 12 грудня 2025: яке свято та день в історії

12 грудня – День Сухопутних військ України. Цього дня у 2024 році індійський гросмейстер Гукеш Доммараджу став наймолодшим чемпіоном світу в історії шахів. У 1980-му нафтовий магнат Арманд Хаммер купив на аукціоні Лестерський кодекс – блокнот із записами Леонардо да Вінчі за $5,1 млн. У 1979-му на засіданні політбюро КПРС ухвалили рішення про введення радянських військ до Афганістану. У 1918-му регентом Королівства Фінляндія став Карл Густав Маннергейм. У 1890-му народився майбутній лідер ОУН Андрій Мельник. У 1635-му в цей день стратили гетьмана Івана Сулиму.

Свята та пам’ятні дати 12 грудня

12 грудня – День Сухопутних військ України.

У світі – Всесвітній день загального медичного забезпечення та Міжнародний день нейтралітету.

Також сьогодні: День працівників роздрібної торгівлі, День пуансетії (популярної «різдвяної» кімнатної рослини), Свято невисловлених думок, Міжнародний день хеві-металу, Міжнародний день перевірки звуку.

12 грудня в історії

12 грудня 1635 року поляки стратили гетьмана нереєстрових запорізьких козаків Івана Сулиму. Докладніше.

12 грудня 1890 року на Львівщині народився майбутній голова Проводу ОУН Андрій Мельник. Докладніше.

12 грудня 1918 року Карл Густав Маннергейм очолив Фінляндію – як регент королівства. Докладніше.

12 грудня 1979 року під час засідання Політбюро КПРС ухвалили рішення про введення військ до Афганістану. Докладніше.

12 грудня 1980 року американський нафтовий магнат Арманд Хаммер купив на аукціоні Лестерський кодекс – блокнот із записами художника Леонардо да Вінчі, заплативши за нього 5 млн 126 тисяч доларів. Докладніше.

12 грудня 2024 року індійський гросмейстер Гукеш Доммараджу став наймолодшим чемпіоном світу в історії шахів. У цей момент йому було 18 років.

Гукеш – індієць, він походить із сім’ї медиків і є шаховим вундеркіндом. Грати навчився в сім років, що, в принципі, не унікально. Але після серії виграшів на дитячих та юніорських чемпіонатах вже у віці 12 років хлопець став гросмейстером. Він другий за віком наймолодший гросмейстер в історії. У жовтні 2022 року Доммараджу став наймолодшим із шахістів, якому вдалося обіграти норвезького гросмейстера Магнуса Карлсена – незмінного чемпіона світу з 2013 року. У тому ж році Карлсен заявив, що “втратив мотивацію” та більше не захищатиме свій титул. І у 2023-му чемпіон змінився – перемогу здобув китайський шахіст Дін Ліжень. Але втриматись на шаховому Олімпі надовго йому не вдалося. Вундеркінд Доммараджу у 2024-му виграв Турнір претендентів (своєрідний “відбір” для участі в матчі з чинним чемпіоном світу), а потім переміг Ліженя.

Церковне свято 12 грудня

12 грудня вшановують пам’ять святителя Спиридона, єпископа Тримифунтського, чудотворця. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо зранку заметіль – негода протримається тиждень.

Якщо небо зранку червоне – весь грудень стоятиме ясна погода.

Якщо зірки вночі яскраві – буде похолодання, якщо тьмяні – відлига.

Що не можна робити 12 грудня

Не можна сваритися з близькими.

Не можна відмовляти в милостині.