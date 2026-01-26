Небезпечна ожеледиця: прогноз погоди по Харкову та області на 27 січня

У вівторок, 27 січня, у Харкові та області – без істотних опадів, на дорогах ожеледиця.

У Харкові вночі термометри покажуть від 12 до 14 градусів морозу, вдень – від 6 до 8 з позначкою “мінус”, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області температура повітря вночі становитиме 10-15 градусів морозу, вдень – 4-9 нижче за нуль.

Вітер південно-східний – 9-14 м/с, по області місцями пориви до 15-20 м/с.

Водночас, за даними Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області, на регіон насувається циклон, який принесе складні погодні умови. За даними відомства, близько 11:00-12:00 27 січня почнеться крижаний дощ, протягом дня температура повітря становитиме від -4 до -8 градусів, що створить високий ризик утворення ожеледиці. У ніч проти 28 лютого опади перейдуть у мокрий сніг, а температура підвищиться до 1-5 градусів морозу.