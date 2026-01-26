Небезпечна ожеледиця: прогноз погоди по Харкову та області на 27 січня
У вівторок, 27 січня, у Харкові та області – без істотних опадів, на дорогах ожеледиця.
У Харкові вночі термометри покажуть від 12 до 14 градусів морозу, вдень – від 6 до 8 з позначкою “мінус”, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.
По області температура повітря вночі становитиме 10-15 градусів морозу, вдень – 4-9 нижче за нуль.
Вітер південно-східний – 9-14 м/с, по області місцями пориви до 15-20 м/с.
Водночас, за даними Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області, на регіон насувається циклон, який принесе складні погодні умови. За даними відомства, близько 11:00-12:00 27 січня почнеться крижаний дощ, протягом дня температура повітря становитиме від -4 до -8 градусів, що створить високий ризик утворення ожеледиці. У ніч проти 28 лютого опади перейдуть у мокрий сніг, а температура підвищиться до 1-5 градусів морозу.
Читайте також: «Такої інтенсивності атак Харків не бачив давно» – Терехов про минулий тиждень
Новини за темою:
- Категорії: Погода, Харків; Теги: новини Харкова, погода, прогноз;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Небезпечна ожеледиця: прогноз погоди по Харкову та області на 27 січня», то перегляньте більше у розділі Погода на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 26 Січня 2026 в 19:10;