Live

Небезпечна ожеледиця: прогноз погоди по Харкову та області на 27 січня

Погода 19:10   26.01.2026
Олена Нагорна
Небезпечна ожеледиця: прогноз погоди по Харкову та області на 27 січня

У вівторок, 27 січня, у Харкові та області – без істотних опадів, на дорогах ожеледиця.

У Харкові вночі термометри покажуть від 12 до 14 градусів морозу, вдень – від 6 до 8 з позначкою “мінус”, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області температура повітря вночі становитиме 10-15 градусів морозу, вдень – 4-9 нижче за нуль.

Вітер південно-східний – 9-14 м/с, по області місцями пориви до 15-20 м/с.

Водночас, за даними Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області, на регіон насувається циклон, який принесе складні погодні умови. За даними відомства, близько 11:00-12:00 27 січня почнеться крижаний дощ, протягом дня температура повітря становитиме від -4 до -8 градусів, що створить високий ризик утворення ожеледиці. У ніч проти 28 лютого опади перейдуть у мокрий сніг, а температура підвищиться до 1-5 градусів морозу.

Читайте також: «Такої інтенсивності атак Харків не бачив давно» – Терехов про минулий тиждень

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Вибухи в Харкові: після стрибків напруги зникло світло, частково стоїть метро
Вибухи в Харкові: після стрибків напруги зникло світло, частково стоїть метро
26.01.2026, 20:23
Новини Харкова – головне 26 січня: численні вибухи, зупинилося метро
Новини Харкова – головне 26 січня: численні вибухи, зупинилося метро
26.01.2026, 19:58
Світовий рекорд встановили у метро Харкова: подробиці (фото)
Світовий рекорд встановили у метро Харкова: подробиці (фото)
26.01.2026, 14:48
Хвалять Житомир та Харків, тому що сварять Київ – Лісічкін про зиму (відео)
Хвалять Житомир та Харків, тому що сварять Київ – Лісічкін про зиму (відео)
26.01.2026, 18:41
Біля лісу на Харківщині знайшли громадянку Японії: що робила в Україні
Біля лісу на Харківщині знайшли громадянку Японії: що робила в Україні
20.01.2026, 13:20
Небезпечна ожеледиця: прогноз погоди по Харкову та області на 27 січня
Небезпечна ожеледиця: прогноз погоди по Харкову та області на 27 січня
26.01.2026, 19:10

Новини за темою:

26.01.2026
Небезпечна ожеледиця: прогноз погоди по Харкову та області на 27 січня
26.01.2026
Хвалять Житомир та Харків, тому що сварять Київ – Лісічкін про зиму (відео)
26.01.2026
Чи належної якості вода тече з кранів харків’ян – дані моніторингу
26.01.2026
Пів сотні постраждалих від обстрілів за тиждень на Харківщині: чим била РФ
26.01.2026
Армія РФ атакувала БпЛА два райони Харкова: з’явилися фото (доповнюється)


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Небезпечна ожеледиця: прогноз погоди по Харкову та області на 27 січня», то перегляньте більше у розділі Погода на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 26 Січня 2026 в 19:10;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У вівторок, 27 січня, в Харкові та області – без істотних опадів, на дорогах ожеледиця.".