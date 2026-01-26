Опасный гололед: прогноз погоды по Харькову и области на 27 января
Во вторник, 27 января, в Харькове и области — без существенных осадков, на дорогах гололед.
В Харькове ночью термометры покажут от 12 до 14 градусов мороза, днем — от 6 до 8 с отметкой «минус», сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.
По области температура воздуха ночью составит 10-15 градусов мороза, днем – 4-9 ниже нуля.
Ветер юго-восточный – 9-14 м/с, по области местами порывы до 15-20 м/с.
В то же время, по данным Службы восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области, на регион надвигается циклон, который принесет сложные погодные условия. Согласно данным ведомства, около 11:00-12:00 27 января начнется ледяной дождь, в течение дня температура воздуха составит от -4 до -8 градусов, что создаст высокий риск образования гололеда. В ночь на 28 февраля осадки перейдут в мокрый снег, а температура повысится до 1-5 градусов мороза.
