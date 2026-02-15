Live

Шквали, дощ, ожеледиця: прогноз погоди в Харкові та області на 16 лютого

Погода 20:00   15.02.2026
Олена Нагорна
У понеділок, 16 лютого, у Харкові та області вночі значний дощ з мокрим снігом. Вдень невеликий дощ. На дорогах місцями ожеледиця.

У Харкові термометри вночі показуватимуть від 0 до 2 тепла, вдень – від 3 до 5 градусів зі знаком “плюс”, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області температура вночі становитиме від 1 градуса морозу до 4 тепла, вдень – від 2 до 7 тепла.

Вітер вночі південно-східний з переходом вдень у західний – 7-12 м/с; вранці та вдень пориви до 15 – 20 м/с.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, у ніч проти 16 лютого по регіону прогнозують значний дощ із мокрим снігом, а вранці та вдень — пориви вітру швидкістю до 15 — 20 м/с. Таким метеорологічним явищам присвоєно І рівень небезпечності (жовтий).

Автор: Олена Нагорна
Шквали, дощ, ожеледиця: прогноз погоди в Харкові та області на 16 лютого
Шквали, дощ, ожеледиця: прогноз погоди в Харкові та області на 16 лютого
  • • Дата публікації матеріалу: 15 Лютого 2026 в 20:00;

