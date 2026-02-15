Live

Шквалы, дождь, гололед: прогноз погоды в Харькове и области на 16 февраля

Погода 20:00   15.02.2026
Елена Нагорная
Шквалы, дождь, гололед: прогноз погоды в Харькове и области на 16 февраля

В понедельник, 16 февраля, в Харькове и области ночью значительный дождь с мокрым снегом. Днем небольшой дождь. На дорогах местами гололед.

В Харькове термометры ночью будут показывать от 0 до 2 тепла, днем — от 3 до 5 градусов со знаком «плюс», сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области температура ночью составит от 1 градуса мороза до 4 тепла, днем — от 2 до 7 тепла.

Ветер ночью юго-восточный с переходом днем в западный — 7-12 м/с; утром и днем порывы до 15 — 20 м/с.

Как сообщала МГ «Объектив», в ночь на 16 февраля по региону прогнозируют значительный дождь с мокрым снегом, а утром и днем — порывы ветра скоростью до 15 — 20 м/с. Таким метеорологическим явлениям присвоен I уровень опасности (желтый).

Частные дома и дачи на Харьковщине продолжает затапливать из-за таяния снега

Автор: Елена Нагорная
