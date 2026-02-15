Штормовое предупреждение объявили в Харькове и области на понедельник

Утром и днем 16 февраля по Харькову и области прогнозируют порывы ветра скоростью до 15 — 20 м/с.

Таким метеорологическим явлениям присвоен I уровень опасности (желтый), сообщили в Региональном центре по гидрометеорологии.

Как сообщала МГ «Объектив», в Харьковской области из-за резкого потепления начал интенсивно таять снег. 14 февраля это привело к подтоплениям частных домовладений, приусадебных участков и отдельных участков дорог в городах Изюм, Барвенково, Пивденное, а также в поселках Зачепиловка, Сахновщина, Пересечное и селе Песчанка. Для откачки воды спасатели привлекли мотопомпы, спецтехнику ГСЧС и коммунальную технику.