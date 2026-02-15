Штормове попередження оголосили в Харкові та області на понеділок

Вранці та вдень 16 лютого по Харкову та області прогнозують пориви вітру швидкістю до 15 – 20 м/с.

Таким метеорологічним явищам присвоєно І рівень небезпечності (жовтий), повідомили у Регіональному центрі з гідрометеорології.

Як повідомляла МГ «Об’єктив», у Харківській області через різке потепління почав інтенсивно танути сніг. 14 лютого це призвело до підтоплень приватних домоволодінь, присадибних ділянок та окремих ділянок доріг у містах Ізюм, Барвінкове, Південне, а також у селищах Зачепилівка, Сахновщина, Пересічне та селі Піщанка. Для відкачування води рятувальники залучили мотопомпи, спецтехніку ДСНС та комунальну техніку.