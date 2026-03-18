Весна. Чи повертаються жителі Харківщини до небезпечних громад заради городів?
У попередні роки повномасштабної війни навесні люди нерідко поверталися до небезпечних прифронтових населених пунктів, щоб зайнятися городами та господарством. Чи спостерігається така ситуація зараз на Харківщині, спитали в етері нацмарафону начальника ХОВА Олега Синєгубова.
“Ви знаєте, все ж таки такого масового повернення ще немає наразі. Далі будемо за цим пильно слідкувати”, — відповів Синєгубов.
Відео: національний телемарафон “Єдині новини”
За його словами, евакуаційні заходи тривають. За добу з Великобурлуцької громади Куп’янського району вдалося вивезти понад 80 людей, серед них двоє дітей.
“Ось тільки сьогодні з Куп’янського напрямку чоловік та жінка евакуювалися, стався підрив. Чоловік у вкрай важкому стані перебуває в лікарні, жінка в середньому стані перебуває так само в лікарні. Ну і лікарі, звичайно, намагаються врятувати їхні життя”, — розповів начальник ХОВА.
Нагадаємо, 4 березня начальник ХОВА Олег Синєгубов коментував, що підписаний президентом закон про обов’язкову евакуацію дітей із зон активних чи можливих бойових дій дозволить вивозити неповнолітніх навіть у разі відмови батьків чи опікунів без тривалих судових процедур.
Категорії: Записано, Харків; Теги: евакуація, новини Харкова, Олег Синегубов;
Якщо вам цікава новина: «Весна. Чи повертаються жителі Харківщини до небезпечних громад заради городів?»
Дата публікації матеріалу: 18 Березня 2026 в 18:14;