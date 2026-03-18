Весна. Чи повертаються жителі Харківщини до небезпечних громад заради городів?

Записано 18:14   18.03.2026
Олена Нагорна
У попередні роки повномасштабної війни навесні люди нерідко поверталися до небезпечних прифронтових населених пунктів, щоб зайнятися городами та господарством. Чи спостерігається така ситуація зараз на Харківщині, спитали в етері нацмарафону начальника ХОВА Олега Синєгубова.

“Ви знаєте, все ж таки такого масового повернення ще немає наразі. Далі будемо за цим пильно слідкувати”, — відповів Синєгубов.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

За його словами, евакуаційні заходи тривають. За добу з Великобурлуцької громади Куп’янського району вдалося вивезти понад 80 людей, серед них двоє дітей.

“Ось тільки сьогодні з Куп’янського напрямку чоловік та жінка евакуювалися, стався підрив. Чоловік у вкрай важкому стані перебуває в лікарні, жінка в середньому стані перебуває так само в лікарні. Ну і лікарі, звичайно, намагаються врятувати їхні життя”, — розповів начальник ХОВА.

Нагадаємо, 4 березня начальник ХОВА Олег Синєгубов коментував, що підписаний президентом закон про обов’язкову евакуацію дітей із зон активних чи можливих бойових дій дозволить вивозити неповнолітніх навіть у разі відмови батьків чи опікунів без тривалих судових процедур.

Читайте також: І знов на Харківщині дитину евакуювали, а сім’я повернула її в небезпечну зону

Популярно
Вода пішла на спад: Синєгубов – про перекриття траси М-03 на Харківщині
Побиття підлітка біля ТЦ «Нікольський» у Харкові — поліція відкрила справу
Намагалися врятувати поліція та ТЦК: чоловік раптово помер на вулиці в Харкові
Весна. Чи повертаються жителі Харківщини до небезпечних громад заради городів?
Парубка, що нібито прославляв РФ, побили у центрі Харкова – поліція перевіряє
Чому українці опиняються у боргах? Харківщина – на другому місці в Україні
Якщо вам цікава новина: «Весна. Чи повертаються жителі Харківщини до небезпечних громад заради городів?», то перегляньте більше у розділі Записано на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У попередні роки повномасштабної війни навесні люди нерідко поверталися до небезпечних прифронтових населених пунктів, щоб зайнятися городами та господарством.".