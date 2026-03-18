Live

Весна. Возвращаются ли жители Харьковщины в опасные громады ради огородов?

Записано 18:14   18.03.2026
Елена Нагорная
Весна. Возвращаются ли жители Харьковщины в опасные громады ради огородов?

В предыдущие годы полномасштабной войны весной люди нередко возвращались в опасные прифронтовые населенные пункты, чтобы заняться огородами и хозяйством. Наблюдается ли такая ситуация сейчас на Харьковщине, спросили в эфире национального марафона у начальника ХОВА Олега Синегубова.

«Вы знаете, все-таки такого массового возвращения пока нет. Будем внимательно следить за этим», — ответил Синегубов.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

По его словам, эвакуационные мероприятия продолжаются. За сутки из Великобурлукской громады Купянского района удалось вывезти более 80 человек, среди них — двое детей.

«Вот только сегодня с Купянского направления эвакуировались мужчина и женщина, произошел подрыв. Мужчина в крайне тяжелом состоянии находится в больнице, женщина в среднем состоянии также находится в больнице. Ну и врачи, конечно, пытаются спасти их жизни», — рассказал начальник ХОВА.

Напомним, 4 марта начальник ХОВА Олег Синегубов комментировал, что подписанный президентом закон об обязательной эвакуации детей из зон активных или возможных боевых действий позволит вывозить несовершеннолетних даже в случае отказа родителей либо опекунов без длительных судебных процедур.

Читайте также: И вновь ребенка эвакуировали, а семья вернула его в опасное село Харьковщины

Автор: Елена Нагорная
  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Весна. Возвращаются ли жители Харьковщины в опасные громады ради огородов?», то посмотрите больше в разделе Записано на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 18 марта 2026 в 18:14;

