Весна. Возвращаются ли жители Харьковщины в опасные громады ради огородов?

В предыдущие годы полномасштабной войны весной люди нередко возвращались в опасные прифронтовые населенные пункты, чтобы заняться огородами и хозяйством. Наблюдается ли такая ситуация сейчас на Харьковщине, спросили в эфире национального марафона у начальника ХОВА Олега Синегубова.

«Вы знаете, все-таки такого массового возвращения пока нет. Будем внимательно следить за этим», — ответил Синегубов.

По его словам, эвакуационные мероприятия продолжаются. За сутки из Великобурлукской громады Купянского района удалось вывезти более 80 человек, среди них — двое детей.

«Вот только сегодня с Купянского направления эвакуировались мужчина и женщина, произошел подрыв. Мужчина в крайне тяжелом состоянии находится в больнице, женщина в среднем состоянии также находится в больнице. Ну и врачи, конечно, пытаются спасти их жизни», — рассказал начальник ХОВА.

Напомним, 4 марта начальник ХОВА Олег Синегубов комментировал, что подписанный президентом закон об обязательной эвакуации детей из зон активных или возможных боевых действий позволит вывозить несовершеннолетних даже в случае отказа родителей либо опекунов без длительных судебных процедур.