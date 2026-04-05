Чеченці «Ахмат» керують БпЛА «Молния-2», що атакують Харків – дані ISW

09:21   05.04.2026
Оксана Якушко
Також стало відомо, що українські війська просунулися у Вовчанську, повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Опубліковані 3 квітня відеозаписи з геолокацією показують, що українські війська нещодавно просунулися у південно-західній частині Вовчанська.

3 та 4 квітня росіяни атакували в районі Вільчі, Стариці, Цегляного, Охримівки, Ізбицького, Вовчанських Хуторів, Графського, Липців, Вовчанська та у напрямку Верхньої Писарівки.

Російські підрозділи, зокрема 1-го мотострілецького батальйону 127-го мотострілецького полку РФ, продовжують діяти поблизу Зибина. Оператори БпЛА “Молния-2” чеченської групи спеціального призначення “Корнет” “Ахмат” продовжують діяти у напрямку Харкова.

Російські війська намагалися наступати на північний схід від Великого Бурлука біля Амбарного та Шев’яківки та на південний схід від Великого Бурлука поблизу Чугунівки та Колодязного 3 та 4 квітня, але не просунулися вперед.

Російські війська атакували біля Куп’янська, недалеко від Червоне-Перше та біля Ківшарівки та Новоосиново 3 та 4 квітня.

Російські війська продовжили наступальні операції на північ від Борової в районі Новоплатонівки та Борівської Андріївки та на схід від Борової в районі Новосергіївки 3 та 4 квітня. Частини 423-го мотострілецького полку продовжують діяти у напрямку Борової.

