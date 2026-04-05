Чеченці «Ахмат» керують БпЛА «Молния-2», що атакують Харків – дані ISW
Також стало відомо, що українські війська просунулися у Вовчанську, повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).
Опубліковані 3 квітня відеозаписи з геолокацією показують, що українські війська нещодавно просунулися у південно-західній частині Вовчанська.
3 та 4 квітня росіяни атакували в районі Вільчі, Стариці, Цегляного, Охримівки, Ізбицького, Вовчанських Хуторів, Графського, Липців, Вовчанська та у напрямку Верхньої Писарівки.
Російські підрозділи, зокрема 1-го мотострілецького батальйону 127-го мотострілецького полку РФ, продовжують діяти поблизу Зибина. Оператори БпЛА “Молния-2” чеченської групи спеціального призначення “Корнет” “Ахмат” продовжують діяти у напрямку Харкова.
Російські війська намагалися наступати на північний схід від Великого Бурлука біля Амбарного та Шев’яківки та на південний схід від Великого Бурлука поблизу Чугунівки та Колодязного 3 та 4 квітня, але не просунулися вперед.
Російські війська атакували біля Куп’янська, недалеко від Червоне-Перше та біля Ківшарівки та Новоосиново 3 та 4 квітня.
Російські війська продовжили наступальні операції на північ від Борової в районі Новоплатонівки та Борівської Андріївки та на схід від Борової в районі Новосергіївки 3 та 4 квітня. Частини 423-го мотострілецького полку продовжують діяти у напрямку Борової.
Новини за темою:
- Категорії: Без категорії; ;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Чеченці «Ахмат» керують БпЛА «Молния-2», що атакують Харків – дані ISW», то перегляньте більше у розділі на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 5 Квітня 2026 в 09:21;