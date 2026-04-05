Чеченцы «Ахмат» управляют БпЛА «Молния-2», что атакуют Харьков – данные ISW

Также стало известно, что украинские войска продвинулись в Волчанске, сообщает Институт изучения войны (ISW).

Опубликованные 3 апреля видеозаписи с геолокацией показывают, что украинские войска недавно продвинулись в юго-западной части Волчанска.

3 и 4 апреля россияне атаковали в районе Вильчи, Старицы, Кипичного, Охримовки, Избицкого, Волчанских Хуторов, Графского, Липцов, Волчанска и в направлении Верхней Писаревки.

Российские подразделения, а именно 1-го мотострелкового батальона 127-го мотострелкового полка РФ продолжают действовать вблизи Зыбына. Операторы БпЛА «Молния-2» чеченской группы специального назначения «Корнет» «Ахмат» продолжают действовать в направлении Харькова.

Российские войска пытались наступать к северо-востоку от Великого Бурлука возле Амбарного и Шевяковки и к юго-востоку от Великого Бурлука близ Чугуновки и Колодязного 3 и 4 апреля, но не продвинулись вперед.

Российские войска атаковали возле самого Купянска, недалеко от Красное-Первое и возле Ковшаровки и Новоосиново 3 и 4 апреля.

Операторы беспилотников 352-го мотострелкового полка России наносят удары по украинским позициям в центре Куриловки.

Российские войска продолжили наступательные операции к северу от Боровой в районе Новоплатоновки и Боривской Андриевки и к востоку от Боровой в районе Новосергиевки 3 и 4 апреля. Части 423-го мотострелкового полка продолжают действовать в направлении Боровой.

