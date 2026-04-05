ДТП у Харкові: автівка врізалася у вантажівку
Слідчі встановлюють обставини ДТП у Салтівському районі Харкова, повідомили у Нацполіції.
Аварія сталася ввечері 4 квітня: автомобіль Audi під керуванням 25-річного водія зіткнувся із припаркованим вантажним автомобілем MAN. Внаслідок аварії водій Audi отримав травми.
На місце ДТП виїжджала слідчо-оперативна група.
Інформацію про аварію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Як повідомляла раніше МГ “Об’єктив”, оператори БпЛА “Молния-2” чеченської групи спеціального призначення “Корнет” “Ахмат” продовжують діяти у напрямку Харкова.
Читайте також: Новини Харкова — головне 5 квітня: ранок почався з вибухів, фронт
Новини за темою:
- • Дата публікації матеріалу: 5 Квітня 2026 в 11:42;