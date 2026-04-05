ДТП у Харкові: автівка врізалася у вантажівку

Слідчі встановлюють обставини ДТП у Салтівському районі Харкова, повідомили у Нацполіції.

Аварія сталася ввечері 4 квітня: автомобіль Audi під керуванням 25-річного водія зіткнувся із припаркованим вантажним автомобілем MAN. Внаслідок аварії водій Audi отримав травми.

На місце ДТП виїжджала слідчо-оперативна група.

Інформацію про аварію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

