ДТП в Харькове: автомобиль врезался в грузовик
Следователи устанавливают обстоятельства ДТП в Салтовском районе Харькова, сообщили в Нацполиции.
Авария произошла вечером 4 апреля: легковой автомобиль Audi под управлением 25-летнего водителя столкнулся с припаркованным грузовым автомобилем MAN. В результате аварии водитель Audi получил травмы.
На место ДТП выезжала следственно-оперативная группа.
Информацию об аварии внесли в Единый реестр досудебных расследований.
Как сообщала ранее МГ «Объектив», операторы БпЛА «Молния-2» чеченской группы специального назначения «Корнет» «Ахмат» продолжают действовать в направлении Харькова.
Категории: Происшествия, Харьков; Теги: авария, ДТП, Нацполиция, Харьков;
Дата публикации материала: 5 апреля 2026 в 11:42;