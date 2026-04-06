Сьогодні 6 квітня 2026: яке свято та день в історії

6 квітня 1327 року поет Франческо Петрарка зустрів Лауру – музу всього свого життя. У 1453-му почалася облога турками Константинополя. У 1814-му Наполеон зрікся престолу. У 1896-му в Афінах розпочалися перші сучасні Олімпійські ігри. У 1909-му Роберт Пірі із супутниками першим в історії досяг Північного полюса. У 1946-му до складу СРСР включили частину Східної Пруссії, яка згодом стала Калінінградською областю. У 1973-му до Сатурна вперше вирушила міжпланетна станція. У 2014-му учасники проросійських мітингів вдруге захопили будівлю ХОДА.

Свята та пам’ятні дати 6 квітня

У світі – Міжнародний день спорту на благо розвитку та миру.

Також сьогодні: Всесвітній день настільного тенісу, Міжнародний день асексуальності, День синдрому Боринга-Опіца, Міжнародний день троянд Сараєво (присвячений вшануванню пам’яті жертв Сараєвської облоги в часи війни в Боснії та Герцеговині на початку 1990-х; “троянди” – це пошкодження на місцях “прильотів”, які місцеві жителі перетворили на пам’ятні знаки, заповнивши червоним цементом, що нагадує кров).

6 квітня в історії

6 квітня 1327 року, за твердженням італійського поета Франческо Петрарка, він зустрів музу всього свого життя – Лауру. Саме їй поет присвятив сонети, які стали класикою світової літератури на віки. Докладніше.

6 квітня 1453 року почалася облога Константинополя турками-османами. Докладніше.

6 квітня 1814 року після вступу до Парижа військ Шостої коаліції французький імператор Наполеон I зрікся престолу. Докладніше.

6 квітня 1896 року в Афінах стартували перші сучасні Олімпійські ігри. Докладніше.

6 квітня 1909 року американець Роберт Пірі із супутниками першим в історії досяг Північного полюса. Докладніше.

6 квітня 1946 року до складу СРСР включили територію, яка ніколи не належала цій країні та лише кілька років у XVIII столітті провела під окупацією її імперської попередниці – Росії. А саме – частину Східної Пруссії, яка згодом стала Калінінградською областю. Докладніше.

6 квітня 1973 року відбувся запуск американської автоматичної міжпланетної станції “Піонер-11”, яка першою з усіх космічних кораблів досягла Сатурна. Докладніше.

6 квітня 2014 року учасники проросійських мітингів удруге за час так званої “Руської весни” увірвалися до будівлі ХОДА та підняли на ній російський прапор. Докладніше.

6 квітня 2016 року в Нідерландах відбувся консультативний референдум щодо асоціації України з ЄС. Докладніше.

6 квітня 2022 року помер російський політик, ненависник України Володимир Жириновський.

Церковне свято

6 квітня починається Страсний тиждень. Сьогодні – Великий понеділок. Також вшановують пам’ять святителя Євтихія, архієпископа Константинопольського. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо вранці 6 квітня роса, то цього року буде добрий урожай пшона та кукурудзи.

Якщо ніч із 5 на 6 квітня тепла, то навесні буде хороша погода.

Якщо до цієї дати зацвіла яблуня, морозів більше не буде.

Що не можна робити 6 квітня

Не можна прибирати в будинку, мити підлогу та прати одяг.

Не можна купатися та ходити в лазню.

Не можна лагодити зламані предмети в будинку.

Не можна білити стіни та стелі.

Не можна викидати непотрібні речі.

Не можна працювати в городі.