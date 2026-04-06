Сегодня 6 апреля 2026: какой праздник и день в истории
6 апреля 1327 года поэт Франческо Петрарка встретил Лауру – музу всей своей жизни. В 1453-м началась осада турками Константинополя. В 1814-м Наполеон отрекся от престола. В 1896-м в Афинах начались первые современные Олимпийские игры. В 1909-м Роберт Пири со спутниками первым в истории достиг Северного полюса. В 1946-м в состав СССР включили часть Восточной Пруссии, которая впоследствии стала Калининградской областью. В 1973-м к Сатурну впервые отправилась межпланетная станция. В 2014-м участники пророссийских митингов во второй раз захватили здание ХОГА.
Праздники и памятные даты 6 апреля
В мире – Международный день спорта во благо развития и мира.
Также сегодня: Всемирный день настольного тенниса, Международный день асексуальности, День синдрома Боринга-Опица, Международный день роз Сараево (посвящен памяти жертв Сараевской осады во время войны в Боснии и Герцеговине в начале 1990-х; «розы» – это следы от «прилетов», которые превратили в памятные знаки, заполнив красным цементом, который напоминает кровь).
6 апреля в истории
6 апреля 1327 года, по утверждению итальянского поэта Франческо Петрарка, он встретил музу всей своей жизни – Лауру. Именно ей поэт посвятил сонеты, ставшие классикой мировой литературы на века. Подробнее.
6 апреля 1453 года началась осада Константинополя турками-османами. Подробнее.
6 апреля 1814 года после вступления в Париж войск Шестой коалиции французский император Наполеон I отрекся от престола. Подробнее.
6 апреля 1896 года в Афинах стартовали первые современные Олимпийские игры. Подробнее.
6 апреля 1909 года американец Роберт Пири со спутниками первым в истории достиг Северного полюса. Подробнее.
6 апреля 1946 года в состав СССР включили территорию, которая никогда не принадлежала этой стране и всего несколько лет в XVIII веке провела под оккупацией ее имперской предшественницы – России. А именно – часть Восточной Пруссии, ставшую впоследствии Калининградской областью. Подробнее.
6 апреля 1973 года состоялся запуск американской автоматической межпланетной станции «Пионер-11», которая первой изо всех космических кораблей достигла Сатурна. Подробнее.
6 апреля 2014 года участники пророссийских митингов во второй раз за время так называемой «Русской весны» ворвались в здание ХОГА и подняли на нем российский флаг. Подробнее.
6 апреля 2016 года в Нидерландах состоялся консультативный референдум по ассоциации Украины с ЕС. Подробнее.
6 апреля 2022 года умер российский политик, ненавистник Украины Владимир Жириновский.
Церковный праздник
6 апреля начинается Страстная неделя. Сегодня – Великий понедельник. Также чтят память святителя Евтихия, архиепископа Константинопольского. Подробнее.
Народные приметы
Если утром 6 апреля роса, то в этом году будет хороший урожай пшена и кукурузы.
Если ночь с 5 на 6 апреля теплая, то весной будет хорошая погода.
Если до этой даты зацвела яблоня, то морозов больше не будет.
Что нельзя делать 6 апреля
Нельзя убирать дома, мыть пол и стирать одежду.
Нельзя купаться и ходить в баню.
Нельзя чинить сломанные предметы в доме.
Нельзя белить стены и потолки.
Нельзя выбрасывать ненужные вещи.
Нельзя работать в огороде.
- • Дата публикации материала: 6 апреля 2026 в 06:00;