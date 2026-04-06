Сегодня 6 апреля 2026: какой праздник и день в истории

6 апреля 1327 года поэт Франческо Петрарка встретил Лауру – музу всей своей жизни. В 1453-м началась осада турками Константинополя. В 1814-м Наполеон отрекся от престола. В 1896-м в Афинах начались первые современные Олимпийские игры. В 1909-м Роберт Пири со спутниками первым в истории достиг Северного полюса. В 1946-м в состав СССР включили часть Восточной Пруссии, которая впоследствии стала Калининградской областью. В 1973-м к Сатурну впервые отправилась межпланетная станция. В 2014-м участники пророссийских митингов во второй раз захватили здание ХОГА.

Праздники и памятные даты 6 апреля

В мире – Международный день спорта во благо развития и мира.

Также сегодня: Всемирный день настольного тенниса, Международный день асексуальности, День синдрома Боринга-Опица, Международный день роз Сараево (посвящен памяти жертв Сараевской осады во время войны в Боснии и Герцеговине в начале 1990-х; «розы» – это следы от «прилетов», которые превратили в памятные знаки, заполнив красным цементом, который напоминает кровь).

6 апреля в истории

6 апреля 1327 года, по утверждению итальянского поэта Франческо Петрарка, он встретил музу всей своей жизни – Лауру. Именно ей поэт посвятил сонеты, ставшие классикой мировой литературы на века. Подробнее.

6 апреля 1453 года началась осада Константинополя турками-османами. Подробнее.

6 апреля 1814 года после вступления в Париж войск Шестой коалиции французский император Наполеон I отрекся от престола. Подробнее.

6 апреля 1896 года в Афинах стартовали первые современные Олимпийские игры. Подробнее.

6 апреля 1909 года американец Роберт Пири со спутниками первым в истории достиг Северного полюса. Подробнее.

6 апреля 1946 года в состав СССР включили территорию, которая никогда не принадлежала этой стране и всего несколько лет в XVIII веке провела под оккупацией ее имперской предшественницы – России. А именно – часть Восточной Пруссии, ставшую впоследствии Калининградской областью. Подробнее.

6 апреля 1973 года состоялся запуск американской автоматической межпланетной станции «Пионер-11», которая первой изо всех космических кораблей достигла Сатурна. Подробнее.

6 апреля 2014 года участники пророссийских митингов во второй раз за время так называемой «Русской весны» ворвались в здание ХОГА и подняли на нем российский флаг. Подробнее.

6 апреля 2016 года в Нидерландах состоялся консультативный референдум по ассоциации Украины с ЕС. Подробнее.

6 апреля 2022 года умер российский политик, ненавистник Украины Владимир Жириновский.

Церковный праздник

6 апреля начинается Страстная неделя. Сегодня – Великий понедельник. Также чтят память святителя Евтихия, архиепископа Константинопольского. Подробнее.

Народные приметы

Если утром 6 апреля роса, то в этом году будет хороший урожай пшена и кукурузы.

Если ночь с 5 на 6 апреля теплая, то весной будет хорошая погода.

Если до этой даты зацвела яблоня, то морозов больше не будет.

Что нельзя делать 6 апреля

Нельзя убирать дома, мыть пол и стирать одежду.

Нельзя купаться и ходить в баню.

Нельзя чинить сломанные предметы в доме.

Нельзя белить стены и потолки.

Нельзя выбрасывать ненужные вещи.

Нельзя работать в огороде.