Вдень можливий дощ: прогноз погоди по Харкову та області на 10 червня

У середу, 10 червня, у Харкові та області – мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів. Вдень невеликий короткочасний дощ, по області місцями гроза.

У Харкові вночі термометри покажуть 15–17 градусів, удень – 26–28, повідомили у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області нічна температура становитиме 12–17 градусів, удень – 24–29.

Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

«Завтра в Україні дощі ще погуляють, але локально, подекуди з грозами, із парким повітрям до +24+29 градусів та нарешті гарно комунікуватимуть із сонцем, поступаючись йому атмосферним місцем», — пише синоптикиня Наталка Діденко.