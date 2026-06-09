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Вдень можливий дощ: прогноз погоди по Харкову та області на 10 червня

Погода 20:00   09.06.2026
Олена Нагорна
Вдень можливий дощ: прогноз погоди по Харкову та області на 10 червня

У середу, 10 червня, у Харкові та області – мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів. Вдень невеликий короткочасний дощ, по області місцями гроза.

У Харкові вночі термометри покажуть 15–17 градусів, удень – 26–28, повідомили у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області нічна температура становитиме 12–17 градусів, удень – 24–29.

Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

«Завтра в Україні дощі ще погуляють, але локально, подекуди з грозами, із парким повітрям до +24+29 градусів та нарешті гарно комунікуватимуть із сонцем, поступаючись йому атмосферним місцем», — пише синоптикиня Наталка Діденко.

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Автор: Олена Нагорна
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Вдень можливий дощ: прогноз погоди по Харкову та області на 10 червня


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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Червня 2026 в 20:00;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У середу, 10 червня, у Харкові та області – мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів. Вдень невеликий короткочасний дощ, по області місцями гроза.".