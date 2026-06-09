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Днем может быть дождь: прогноз погоды по Харькову и области на 10 июня

Погода 20:00   09.06.2026
Елена Нагорная
Днем может быть дождь: прогноз погоды по Харькову и области на 10 июня

В среду, 10 июня, в Харькове и области — переменная облачность. Ночью без значительных осадков. Днём небольшой кратковременный дождь, по области местами гроза.

В Харькове ночью термометры покажут 15–17 градусов, днем – 26–28, сообщили в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночная температура составит 12–17 градусов, днем – 24–29.

Ветер юго-западный, 5–10 м/с.

«Завтра в Украине дожди еще погуляют, но локально, местами с грозами, с прохладным воздухом до +24–+29 градусов, и, наконец, будут хорошо взаимодействовать с солнцем, уступая ему атмосферное пространство», — пишет синоптик Наталья Диденко.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 9 июня 2026 в 20:00;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В среду, 10 июня, в Харькове и области — переменная облачность. Ночью без значительных осадков. Днём небольшой кратковременный дождь, по области местами гроза.".