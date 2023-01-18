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Для мирних переговорів Україні потрібно більше зброї – Столтенберг

Політика 20:10   18.01.2023
Єнс Столтенберг
генеральний секретар НАТО
Для мирних переговорів Україні потрібно більше зброї – Столтенберг

Це переломний момент у війні й необхідність значного збільшення підтримки України. Якщо ми хочемо досягти мирного рішення шляхом переговорів завтра, нам потрібно надати більше зброї сьогодні.

Автор: Єнс Столтенберг, генеральний секретар НАТО

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  • Категорії: Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 18 Січня 2023 в 20:10;

    • Кореспондент Єнс Столтенберг, генеральний секретар НАТО у цій статті розкриває тему новин про те, що "Це переломний момент у війні й необхідність значного збільшення підтримки України. Якщо ми хочемо досягти мирного рішення шляхом переговорів завтра,…".