Для мирных переговоров Украине нужно больше оружия — Столтенберг
Это поворотный момент в войне и необходимость значительного увеличения поддержки Украины. Если мы хотим завтра найти мирное решение путем переговоров, нам нужно предоставить больше оружия сегодня.
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- • Дата публикации материала: 18 января 2023 в 20:10;
Корреспондент Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Это поворотный момент в войне и необходимость значительного увеличения поддержки Украины. Если мы хотим завтра найти мирное решение путем переговоров,…".