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Для мирных переговоров Украине нужно больше оружия — Столтенберг

Мир 20:10   18.01.2023
Йенс Столтенберг
генеральный секретарь НАТО
Для мирных переговоров Украине нужно больше оружия — Столтенберг

Это поворотный момент в войне и необходимость значительного увеличения поддержки Украины. Если мы хотим завтра найти мирное решение путем переговоров, нам нужно предоставить больше оружия сегодня.

Автор: Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО

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  • Категории: Мир, Политика, Украина; Теги: , , , ;

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    • Корреспондент Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Это поворотный момент в войне и необходимость значительного увеличения поддержки Украины. Если мы хотим завтра найти мирное решение путем переговоров,…".