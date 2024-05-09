Українці не просили про війська НАТО – Столтенберг
Російські загарбники досягли певного успіху через затримки з постачанням зброї зі США та Європи до України. І хоча зараз ситуація змінюється, про присутність на землі (військ НАТО – Ред.) не йдеться. НАТО не має наміру розгортати війська в Україні. Коли я відвідав Україну минулого тижня, українці не просили про війська НАТО, вони просили більше підтримки.
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- Категорії: Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: війна, войска, допомога, Нато, Столтенберг;
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Травня 2024 в 11:37;
Кореспондент Єнс Столтенберг, генеральний секретар НАТО у цій статті розкриває тему новин про те, що "Російські загарбники досягли певного успіху через затримки з постачанням зброї зі США та Європи до України. І хоча зараз ситуація…".