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Українці не просили про війська НАТО – Столтенберг

Політика 11:37   09.05.2024
Єнс Столтенберг
генеральний секретар НАТО
Українці не просили про війська НАТО – Столтенберг

Російські загарбники досягли певного успіху через затримки з постачанням зброї зі США та Європи до України. І хоча зараз ситуація змінюється, про присутність на землі (військ НАТО – Ред.) не йдеться. НАТО не має наміру розгортати війська в Україні. Коли я відвідав Україну минулого тижня, українці не просили про війська НАТО, вони просили більше підтримки.

Автор: Єнс Столтенберг, генеральний секретар НАТО
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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Травня 2024 в 11:37;

  • Кореспондент Єнс Столтенберг, генеральний секретар НАТО у цій статті розкриває тему новин про те, що "Російські загарбники досягли певного успіху через затримки з постачанням зброї зі США та Європи до України. І хоча зараз ситуація…".