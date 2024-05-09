Українці не просили про війська НАТО – Столтенберг

Російські загарбники досягли певного успіху через затримки з постачанням зброї зі США та Європи до України. І хоча зараз ситуація змінюється, про присутність на землі (військ НАТО – Ред.) не йдеться. НАТО не має наміру розгортати війська в Україні. Коли я відвідав Україну минулого тижня, українці не просили про війська НАТО, вони просили більше підтримки.