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Украинцы не просили о войсках НАТО — Столтенберг

Мир 11:37   09.05.2024
Йенс Столтенберг
генеральный секретарь НАТО 
Украинцы не просили о войсках НАТО — Столтенберг

Российские захватчики добились определенного успеха из-за задержек с поставкой оружия из США и Европы в Украину. И хотя сейчас ситуация меняется, о присутствии на земле (войск НАТО  — ред.) речь не идет. НАТО не намерен разворачивать войска в Украине. Когда я посетил Украину на прошлой неделе, украинцы не просили о войсках НАТО, они просили больше поддержки.

Автор: Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО 
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  • • Дата публикации материала: 9 мая 2024 в 11:37;

  • Корреспондент Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО  в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российские захватчики добились определенного успеха из-за задержек с поставкой оружия из США и Европы в Украину. И хотя сейчас ситуация…".