Украинцы не просили о войсках НАТО — Столтенберг
Российские захватчики добились определенного успеха из-за задержек с поставкой оружия из США и Европы в Украину. И хотя сейчас ситуация меняется, о присутствии на земле (войск НАТО — ред.) речь не идет. НАТО не намерен разворачивать войска в Украине. Когда я посетил Украину на прошлой неделе, украинцы не просили о войсках НАТО, они просили больше поддержки.
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- • Дата публикации материала: 9 мая 2024 в 11:37;
Корреспондент Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российские захватчики добились определенного успеха из-за задержек с поставкой оружия из США и Европы в Украину. И хотя сейчас ситуация…".