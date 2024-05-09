Украинцы не просили о войсках НАТО — Столтенберг

Российские захватчики добились определенного успеха из-за задержек с поставкой оружия из США и Европы в Украину. И хотя сейчас ситуация меняется, о присутствии на земле (войск НАТО — ред.) речь не идет. НАТО не намерен разворачивать войска в Украине. Когда я посетил Украину на прошлой неделе, украинцы не просили о войсках НАТО, они просили больше поддержки.