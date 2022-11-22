Враг остается у границы Харьковщины для демонстрационных действий — Генштаб
В Харьковской области на Слобожанском направлении в приграничных районах Белгородской области армия РФ продолжает удерживать группировку войск для проведения демонстрационных действий.
«Оккупанты периодически ведут обстрелы позиций наших войск, а также населенных пунктов Харьковской области вблизи государственной границы Украины», — сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 18:00.
На Купянском направлении, по данным Генштаба, противник ведет оборону и обстреливает из различного вооружения районы населенных пунктов Кисловка, Крохмальное и Берестовое.
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- • Дата публикации материала: 22 ноября 2022 в 18:36;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области на Слобожанском направлении в приграничных районах Белгородской области армия РФ продолжает удерживать группировку войск для проведения демонстрационных действий.".