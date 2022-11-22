Враг остается у границы Харьковщины для демонстрационных действий — Генштаб

В Харьковской области на Слобожанском направлении в приграничных районах Белгородской области армия РФ продолжает удерживать группировку войск для проведения демонстрационных действий.

«Оккупанты периодически ведут обстрелы позиций наших войск, а также населенных пунктов Харьковской области вблизи государственной границы Украины», — сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 18:00.

На Купянском направлении, по данным Генштаба, противник ведет оборону и обстреливает из различного вооружения районы населенных пунктов Кисловка, Крохмальное и Берестовое.