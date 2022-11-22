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Враг остается у границы Харьковщины для демонстрационных действий — Генштаб

Общество 18:36   22.11.2022
Елена Нагорная
Враг остается у границы Харьковщины для демонстрационных действий — Генштаб

В Харьковской области на Слобожанском направлении в приграничных районах Белгородской области армия РФ продолжает удерживать группировку войск для проведения демонстрационных действий.

«Оккупанты периодически ведут обстрелы позиций наших войск, а также населенных пунктов Харьковской области вблизи государственной границы Украины», — сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 18:00.

На Купянском направлении, по данным Генштаба, противник ведет оборону и обстреливает из различного вооружения районы населенных пунктов Кисловка, Крохмальное и Берестовое.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 22 ноября 2022 в 18:36;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области на Слобожанском направлении в приграничных районах Белгородской области армия РФ продолжает удерживать группировку войск для проведения демонстрационных действий.".