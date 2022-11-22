Ворог залишається біля кордону Харківщини для демонстраційних дій – Генштаб
У Харківській області на Слобожанському напрямку у прикордонних районах Бєлгородської області армія РФ продовжує утримувати угруповання військ для проведення демонстраційних дій.
“Окупанти періодично ведуть обстріли позицій наших військ, а також населених пунктів Харківської області поблизу державного кордону України”, – повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні станом на 18:00.
На Куп’янському напрямку, за даними Генштабу, противник веде оборону і обстрілює з різного озброєння райони населених пунктів Кислівка, Крохмальне та Берестове.
Читайте також: Прокуратура показала руйнування після останніх обстрілів Харківщини (фото)
Новини за темою:
Ви читали новину: «Ворог залишається біля кордону Харківщини для демонстраційних дій – Генштаб»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 22 Листопада 2022 в 18:36;
Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області на Слобожанському напрямку у прикордонних районах Бєлгородської області армія РФ продовжує утримувати угруповання військ для проведення демонстраційних дій.".