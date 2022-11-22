Ворог залишається біля кордону Харківщини для демонстраційних дій – Генштаб

У Харківській області на Слобожанському напрямку у прикордонних районах Бєлгородської області армія РФ продовжує утримувати угруповання військ для проведення демонстраційних дій.

“Окупанти періодично ведуть обстріли позицій наших військ, а також населених пунктів Харківської області поблизу державного кордону України”, – повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні станом на 18:00.

На Куп’янському напрямку, за даними Генштабу, противник веде оборону і обстрілює з різного озброєння райони населених пунктів Кислівка, Крохмальне та Берестове.

