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Ворог залишається біля кордону Харківщини для демонстраційних дій – Генштаб

Події 18:36   22.11.2022
Елена Нагорная
Ворог залишається біля кордону Харківщини для демонстраційних дій – Генштаб

У Харківській області на Слобожанському напрямку у прикордонних районах Бєлгородської області армія РФ продовжує утримувати угруповання військ для проведення демонстраційних дій.

“Окупанти періодично ведуть обстріли позицій наших військ, а також населених пунктів Харківської області поблизу державного кордону України”, – повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні станом на 18:00.

На Куп’янському напрямку, за даними Генштабу, противник веде оборону і обстрілює з різного озброєння райони населених пунктів Кислівка, Крохмальне та Берестове.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 22 Листопада 2022 в 18:36;

    • Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області на Слобожанському напрямку у прикордонних районах Бєлгородської області армія РФ продовжує утримувати угруповання військ для проведення демонстраційних дій.".