Армия РФ вновь ударила ракетами по Харьковщине — соцсети

Вечером 7 декабря российская армия обстреляла ракетами Харьковскую область.

Воздушная тревога была объявлена в регионе в 18:42, в 18:55 наблюдатели сообщили о вылете ракеты с территории Белгородской области, а спустя восемь минут — еще одной. Предварительно, ракеты упали в области. В частности, о взрывах написали в соцсетях жители Чугуевского района.

В то же время в Telegram-каналах Белгородской области опубликовали информацию, что над регионом «было громко».

Официальной информации на данный момент нет.