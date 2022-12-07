Армия РФ вновь ударила ракетами по Харьковщине — соцсети
Фото: Вадим Беликов
Вечером 7 декабря российская армия обстреляла ракетами Харьковскую область.
Воздушная тревога была объявлена в регионе в 18:42, в 18:55 наблюдатели сообщили о вылете ракеты с территории Белгородской области, а спустя восемь минут — еще одной. Предварительно, ракеты упали в области. В частности, о взрывах написали в соцсетях жители Чугуевского района.
В то же время в Telegram-каналах Белгородской области опубликовали информацию, что над регионом «было громко».
Читайте также: Армия РФ обстреляла Харьковщину из танков, минометов и артиллерии — Генштаб
Официальной информации на данный момент нет.
Новости по теме:
Вы читали новость: «Армия РФ вновь ударила ракетами по Харьковщине — соцсети»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 7 декабря 2022 в 19:14;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вечером 7 декабря российская армия обстреляла ракетами Харьковскую область.".