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Армия РФ вновь ударила ракетами по Харьковщине — соцсети

Происшествия 19:14   07.12.2022
Елена Нагорная
Армия РФ вновь ударила ракетами по Харьковщине — соцсети Фото: Вадим Беликов

Вечером 7 декабря российская армия обстреляла ракетами Харьковскую область.

Воздушная тревога была объявлена в регионе в 18:42, в 18:55 наблюдатели сообщили о вылете ракеты с территории Белгородской области, а спустя восемь минут — еще одной. Предварительно, ракеты упали в области. В частности, о взрывах написали в соцсетях жители Чугуевского района.

В то же время в Telegram-каналах Белгородской области опубликовали информацию, что над регионом «было громко».

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Официальной информации на данный момент нет.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 7 декабря 2022 в 19:14;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вечером 7 декабря российская армия обстреляла ракетами Харьковскую область.".