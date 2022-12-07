Армия РФ обстреляла Харьковщину из танков, минометов и артиллерии — Генштаб
По меньшей мере девять населенных пунктов Харьковской области обстреляла российская армия из различного вооружения в течение суток.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 18:00.
Так, на Слобожанском направлении враг продолжает удерживать свои войска в приграничных районах Белгородской области. Обстрелы из танков, минометов, ствольной артиллерии зафиксированы неподалеку населенных пунктов Стрелечья, Терновая, Старица, Волчанские Хутора и Чугуновка.
На Купянском направлении противник ведет оборону. Осуществил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Двуречная, Котляровка, Табаевка и Берестовое.
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«В дальнейшем сохраняется угроза вражеских ракетных ударов по объектам энергетической системы и критической инфраструктуры на всей территории Украины», — добавили в Генштабе.
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- • Дата публикации материала: 7 декабря 2022 в 18:21;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По меньшей мере девять населенных пунктов Харьковской области обстреляла российская армия из различного вооружения в течение суток.".