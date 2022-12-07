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Армия РФ обстреляла Харьковщину из танков, минометов и артиллерии — Генштаб

Происшествия 18:21   07.12.2022
Елена Нагорная
Армия РФ обстреляла Харьковщину из танков, минометов и артиллерии — Генштаб

По меньшей мере девять населенных пунктов Харьковской области обстреляла российская армия из различного вооружения в течение суток.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 18:00.

Так, на Слобожанском направлении враг продолжает удерживать свои войска в приграничных районах Белгородской области. Обстрелы из танков, минометов, ствольной артиллерии зафиксированы неподалеку населенных пунктов Стрелечья, Терновая, Старица, Волчанские Хутора и Чугуновка.

На Купянском направлении противник ведет оборону. Осуществил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Двуречная, Котляровка, Табаевка и Берестовое.

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«В дальнейшем сохраняется угроза вражеских ракетных ударов по объектам энергетической системы и критической инфраструктуры на всей территории Украины», — добавили в Генштабе.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков, Экономика; Теги: , , , , , ;

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    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По меньшей мере девять населенных пунктов Харьковской области обстреляла российская армия из различного вооружения в течение суток.".