Армия РФ обстреляла Харьковщину из танков, минометов и артиллерии — Генштаб

По меньшей мере девять населенных пунктов Харьковской области обстреляла российская армия из различного вооружения в течение суток.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 18:00.

Так, на Слобожанском направлении враг продолжает удерживать свои войска в приграничных районах Белгородской области. Обстрелы из танков, минометов, ствольной артиллерии зафиксированы неподалеку населенных пунктов Стрелечья, Терновая, Старица, Волчанские Хутора и Чугуновка.

На Купянском направлении противник ведет оборону. Осуществил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Двуречная, Котляровка, Табаевка и Берестовое.

«В дальнейшем сохраняется угроза вражеских ракетных ударов по объектам энергетической системы и критической инфраструктуры на всей территории Украины», — добавили в Генштабе.