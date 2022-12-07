На Харьковщине из-за обстрелов есть погибшая и двое раненых — ХОВА
Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в результате обстрелов российской армией территории Харьковской области, погибла жительница Волчанской громады, два человека ранены.
«По данным областного Центра экстренной медицинской помощи, в Волчанской громаде в результате обстрела россиян, к сожалению, погибла женщина 43 лет. Ранение получил 50-летний мужчина, госпитализированный в тяжелом состоянии», — написал Синегубов в telegram.
Также пострадала жительница Купянска. 67-летнюю женщину с осколочными ранениями доставили в больницу.
Читайте также: Районы десяти населенных пунктов Харьковщины обстреляла армия РФ — Генштаб
Напомним, также Синегубов сообщил о ракетном ударе по поселку Шевченково. Три ракеты С-300 ударили по Дому культуры в селе Боровское. Там обошлось без пострадавших.
Новости по теме:
Вы читали новость: «На Харьковщине из-за обстрелов есть погибшая и двое раненых — ХОВА»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 7 декабря 2022 в 09:10;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в результате обстрелов российской армией территории Харьковской области, погибла жительница Волчанской громады, два человека ранены".