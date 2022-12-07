На Харьковщине из-за обстрелов есть погибшая и двое раненых — ХОВА

Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в результате обстрелов российской армией территории Харьковской области, погибла жительница Волчанской громады, два человека ранены.

«По данным областного Центра экстренной медицинской помощи, в Волчанской громаде в результате обстрела россиян, к сожалению, погибла женщина 43 лет. Ранение получил 50-летний мужчина, госпитализированный в тяжелом состоянии», — написал Синегубов в telegram.

Также пострадала жительница Купянска. 67-летнюю женщину с осколочными ранениями доставили в больницу.

Напомним, также Синегубов сообщил о ракетном ударе по поселку Шевченково. Три ракеты С-300 ударили по Дому культуры в селе Боровское. Там обошлось без пострадавших.