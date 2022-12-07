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На Харьковщине из-за обстрелов есть погибшая и двое раненых — ХОВА

Происшествия 09:10   07.12.2022
Оксана Горун
На Харьковщине из-за обстрелов есть погибшая и двое раненых — ХОВА

Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в результате обстрелов российской армией территории Харьковской области, погибла жительница Волчанской громады, два человека ранены.

«По данным областного Центра экстренной медицинской помощи, в Волчанской громаде в результате обстрела россиян, к сожалению, погибла женщина 43 лет. Ранение получил 50-летний мужчина, госпитализированный в тяжелом состоянии», — написал Синегубов в telegram.

Также пострадала жительница Купянска. 67-летнюю женщину с осколочными ранениями доставили в больницу.

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    • Напомним, также Синегубов сообщил о ракетном ударе по поселку Шевченково. Три ракеты С-300 ударили по Дому культуры в селе Боровское. Там обошлось без пострадавших.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 7 декабря 2022 в 09:10;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в результате обстрелов российской армией территории Харьковской области, погибла жительница Волчанской громады, два человека ранены".