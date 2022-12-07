На Харківщині через обстріли є загибла та двоє поранених – ХОВА
Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок обстрілів російською армією території Харківської області, загинула мешканка Вовчанської громади, двоє людей поранено.
“За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, у Вовчанській громаді внаслідок обстрілу росіян, на жаль, загинула жінка 43 років. Поранення отримав 50-річний чоловік, госпіталізований у важкому стані”, – написав Синєгубов у телеграмі.
Також постраждала мешканка Куп’янська. 67-річну жінку з осколковими пораненнями доправили до лікарні.
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Нагадаємо, також Синєгубов повідомив про ракетний удар по селищу Шевченкове. Три ракети С-300 вдарили по Будинку культури у селі Борівське. Там обійшлося без постраждалих.
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Грудня 2022 в 09:10;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок обстрілів російською армією території Харківської області, загинула мешканка Вовчанської громади, двоє людей поранено".