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На Харківщині через обстріли є загибла та двоє поранених – ХОВА

Події 09:10   07.12.2022
Оксана Горун
На Харківщині через обстріли є загибла та двоє поранених – ХОВА

Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок обстрілів російською армією території Харківської області, загинула мешканка Вовчанської громади, двоє людей поранено.

“За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, у Вовчанській громаді внаслідок обстрілу росіян, на жаль, загинула жінка 43 років. Поранення отримав 50-річний чоловік, госпіталізований у важкому стані”, – написав Синєгубов у телеграмі.

Також постраждала мешканка Куп’янська. 67-річну жінку з осколковими пораненнями доправили до лікарні.

  • Читайте також: Райони десяти населених пунктів Харківщини обстріляла армія РФ – Генштаб

    • Нагадаємо, також Синєгубов повідомив про ракетний удар по селищу Шевченкове. Три ракети С-300 вдарили по Будинку культури у селі Борівське. Там обійшлося без постраждалих.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 7 Грудня 2022 в 09:10;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок обстрілів російською армією території Харківської області, загинула мешканка Вовчанської громади, двоє людей поранено".