На Харківщині через обстріли є загибла та двоє поранених – ХОВА

Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок обстрілів російською армією території Харківської області, загинула мешканка Вовчанської громади, двоє людей поранено.

“За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, у Вовчанській громаді внаслідок обстрілу росіян, на жаль, загинула жінка 43 років. Поранення отримав 50-річний чоловік, госпіталізований у важкому стані”, – написав Синєгубов у телеграмі.

Також постраждала мешканка Куп’янська. 67-річну жінку з осколковими пораненнями доправили до лікарні.

Нагадаємо, також Синєгубов повідомив про ракетний удар по селищу Шевченкове. Три ракети С-300 вдарили по Будинку культури у селі Борівське. Там обійшлося без постраждалих.