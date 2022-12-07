Росія вдарила по Харківщині трьома ракетами С-300 – Синєгубов (фото)
Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що російські ракети зруйнували Будинок культури в Шевченківській громаді. Обійшлося без постраждалих.
“Три російські ракети комплексу С-300 влучили в Будинок культури та поблизу школи у с.Борівське, що в Шевченківській громаді. Без постраждалих”, – написав голова ХОВА у телеграмі 7 грудня.
Він також повідомив подробиці про наслідки обстрілів Куп’янського району. У самому Куп’янську артилерією зруйнували будинок ліцею, в ньому вибито вікна.
“Під час наступного артобстрілу отримала осколкові поранення місцева жителька 67 років, її госпіталізовано до медичного закладу. Пошкоджено дах, вікна житлових будинків, господарські будівлі”, – зазначив Синєгубов.
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У Дворічанській громаді після обстрілів 6 грудня спалахнув приватний будинок. Обійшлося без постраждалих.
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Грудня 2022 в 09:03;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що російські ракети зруйнували Будинок культури в Шевченківській громаді. Обійшлося без постраждалих".