Росія вдарила по Харківщині трьома ракетами С-300 – Синєгубов (фото)

Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що російські ракети зруйнували Будинок культури в Шевченківській громаді. Обійшлося без постраждалих.

“Три російські ракети комплексу С-300 влучили в Будинок культури та поблизу школи у с.Борівське, що в Шевченківській громаді. Без постраждалих”, – написав голова ХОВА у телеграмі 7 грудня.

Він також повідомив подробиці про наслідки обстрілів Куп’янського району. У самому Куп’янську артилерією зруйнували будинок ліцею, в ньому вибито вікна.

“Під час наступного артобстрілу отримала осколкові поранення місцева жителька 67 років, її госпіталізовано до медичного закладу. Пошкоджено дах, вікна житлових будинків, господарські будівлі”, – зазначив Синєгубов.

У Дворічанській громаді після обстрілів 6 грудня спалахнув приватний будинок. Обійшлося без постраждалих.