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Росія вдарила по Харківщині трьома ракетами С-300 – Синєгубов (фото)

Події 09:03   07.12.2022
Оксана Горун
Росія вдарила по Харківщині трьома ракетами С-300 – Синєгубов (фото) Фото: телеграм Олега Синєгубова

Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що російські ракети зруйнували Будинок культури в Шевченківській громаді. Обійшлося без постраждалих.

“Три російські ракети комплексу С-300 влучили в Будинок культури та поблизу школи у с.Борівське, що в Шевченківській громаді. Без постраждалих”, – написав голова ХОВА у телеграмі 7 грудня.

Він також повідомив подробиці про наслідки обстрілів Куп’янського району. У самому Куп’янську артилерією зруйнували будинок ліцею, в ньому вибито вікна.

“Під час наступного артобстрілу отримала осколкові поранення місцева жителька 67 років, її госпіталізовано до медичного закладу. Пошкоджено дах, вікна житлових будинків, господарські будівлі”, – зазначив Синєгубов.

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    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 7 Грудня 2022 в 09:03;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що російські ракети зруйнували Будинок культури в Шевченківській громаді. Обійшлося без постраждалих".