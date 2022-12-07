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Россия ударила по Харьковщине тремя ракетами С-300 — Синегубов (фото)

Происшествия 09:03   07.12.2022
Россия ударила по Харьковщине тремя ракетами С-300 — Синегубов (фото) Фото: telegram Олега Синегубова

Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что российские ракеты разрушили Дом культуры в Шевченковоской громаде, обошлось без пострадавших.

«Три российские ракеты комплекса С-300 попали в Дом культуры и вблизи школы в с. Боровское, что в Шевченковской громаде. Без пострадавших», — написал глава ХОВА в telegram 7 декабря.

Он сообщил также подробности о последствиях обстрелов Купянского района. В самом Купянске артиллерией разрушили здание лицея, в нем выбиты окна.

«Во время следующего артобстрела получила осколочные ранения местная жительница 67-лет, госпитализирована в медицинское учреждение. Повреждены крыша, окна жилых домов, хозяйственные постройки», — отметил Синегубов.

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    • В Двуречанской громаде после обстрелов 6 декабря загорелся частный дом. Обошлось без пострадавших.

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 7 декабря 2022 в 09:03;

    • Корреспондент в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что российские ракеты разрушили Дом культуры в Шевченковоской громаде, обошлось без пострадавших".