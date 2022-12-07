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На северо-востоке Харьковщины враг сосредотачивает резервы — аналитик

Происшествия 12:26   07.12.2022
Оксана Горун
На северо-востоке Харьковщины враг сосредотачивает резервы — аналитик Фото: карта Deep State

Российские оккупанты усиливают свою группировку в районе Двуречной — на небольшой все еще занятой ими части Харьковщины.

Об этом пишет военный обозреватель, координатор группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец.

«Командование войск противника продолжает применять меры, направленные на замедление продвижения ВСУ в северной части Луганской области Украины. В частности, в районе Таволжанка — Великий Выселок — Токаревка — Ольшана сосредотачиваются тактические резервы с целью усиления группировки противника, действующей на Двуреченском направлении», — сообщил Машовец, анализируя ситуацию на фронте 7 декабря.

По его информации, на северо-востоке Харьковщины количество российских оккупантов возросло буквально в последние дни.

«В течение прошедших трех суток здесь были сосредоточены — 3-й мотострелковый батальон 138-й мсбр (без одной роты) и, по крайней мере, 2 батальона 1486-го мсп территориальных войск России (ТрВ). Этой группе приданы, по крайней мере — 1 гадн (трехбатарейный состав) и танковая рота (до 8-ми танков), предназначенные для действий непосредственно вместе с этой группой», — перечислил Машовец.

По его данным, с целью сдерживать Силы обороны, ударная  тактическая группа противника также пыталась перейти в наступление южнее (к западу от Кременной, на территории Луганской области). Однако успехом эта опытка не увенчалась.

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    • Напомним, аналитики Института изучения войны в сводке за 6 декабря сообщили о том, что у Сил обороны Украины есть успехи на северо-востоке Харьковской области. Речь идет о ситуации в том же районе, о котором пишет Машовец.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 7 декабря 2022 в 12:26;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российские оккупанты усиливают свою группировку в районе Двуречной — на небольшой все еще занятой ими части Харьковщины".