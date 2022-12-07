На північному сході Харківщини ворог зосереджує резерви – аналітик
Російські окупанти посилюють своє угруповання в районі Дворічної – на невеликій досі зайнятій ними частині Харківщини.
Про це пише військовий оглядач, координатор групи “Інформаційний спротив” Костянтин Машовець.
“Командування військ противника продовжує застосовувати заходи, спрямовані на уповільнення просування ЗСУ у північній частині Луганської області України. Зокрема, в районі Тавільжанка – Великий Виселок – Токарівка – Вільшана зосереджуються тактичні резерви з метою посилення угруповання противника, яке діє на Дворіченському напрямку”, – повідомив Машовець, аналізуючи ситуацію на фронті 7 грудня.
За його інформацією, на північному сході Харківщини кількість російських окупантів зросла буквально останніми днями.
“Протягом минулих трьох діб тут були зосереджені – 3-й мотострілковий батальйон 138-й мсбр (без однієї роти) і, принаймні, 2 батальйони 1486-го мсп територіальних військ Росії (ТрВ). Цій групі придані принаймні – 1 гадн (трибатарейний склад) та танкова рота (до 8-ми танків), призначені для дій безпосередньо разом із цією групою”, – перерахував Машовець.
За його даними, з метою стримувати Сили оборони, ударна тактична група противника також намагалася перейти у наступ на південь (на захід від Кремінної, на території Луганської області). Однак успіхом цей досвід не увінчався.
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Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни у зведенні за 6 грудня повідомили про те, що Сили оборони України мають успіхи на північному сході Харківської області. Йдеться про ситуацію в тому самому районі, про який пише Машовець.
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Грудня 2022 в 12:26;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Російські окупанти посилюють своє угруповання в районі Дворічної – на невеликій досі зайнятій ними частині Харківщини".