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На північному сході Харківщини ворог зосереджує резерви – аналітик

Події 12:26   07.12.2022
Оксана Горун
На північному сході Харківщини ворог зосереджує резерви – аналітик

Російські окупанти посилюють своє угруповання в районі Дворічної – на невеликій досі зайнятій ними частині Харківщини.

Про це пише військовий оглядач, координатор групи “Інформаційний спротив” Костянтин Машовець.

“Командування військ противника продовжує застосовувати заходи, спрямовані на уповільнення просування ЗСУ у північній частині Луганської області України. Зокрема, в районі Тавільжанка – Великий Виселок – Токарівка – Вільшана зосереджуються тактичні резерви з метою посилення угруповання противника, яке діє на Дворіченському напрямку”, – повідомив Машовець, аналізуючи ситуацію на фронті 7 грудня.

За його інформацією, на північному сході Харківщини кількість російських окупантів зросла буквально останніми днями.

“Протягом минулих трьох діб тут були зосереджені – 3-й мотострілковий батальйон 138-й мсбр (без однієї роти) і, принаймні, 2 батальйони 1486-го мсп територіальних військ Росії (ТрВ). Цій групі придані принаймні – 1 гадн (трибатарейний склад) та танкова рота (до 8-ми танків), призначені для дій безпосередньо разом із цією групою”, – перерахував Машовець.

За його даними, з метою стримувати Сили оборони, ударна тактична група противника також намагалася перейти у наступ на південь (на захід від Кремінної, на території Луганської області). Однак успіхом цей досвід не увінчався.

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    • Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни у ​​зведенні за 6 грудня повідомили про те, що Сили оборони України мають успіхи на північному сході Харківської області. Йдеться про ситуацію в тому самому районі, про який пише Машовець.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 7 Грудня 2022 в 12:26;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Російські окупанти посилюють своє угруповання в районі Дворічної – на невеликій досі зайнятій ними частині Харківщини".