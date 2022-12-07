Українські сили досягли успіхів у Харківській області – ISW

Інститут вивчення війни (ISW) повідомив про наявні ознаки просування Сил оборони на північному сході Харківської області.

“Українські сили, ймовірно, нещодавно досягли успіхів на північному сході Харківської області, а російські сили проводили обмежені атаки й захищалися від контрнаступних дій України”, – зазначили у зведенні за 6 грудня аналітики ISW.

Висновки про успіхи українських сил на Харківщині експерти зробили зі зведень Генштабу ЗСУ та випадково упущеної інформації міноборони РФ.

“5 грудня Генштаб України повідомив, що російські сили обстріляли українські позиції в районі Тавільжанки, Богданівського та Лимана Першого (все приблизно за 50 км на північний захід від Сватового та за 15 км на південь від міжнародного кордону), що вказує на те, що українські війська, ймовірно, домоглися обмеженого поступу в цьому районі”, – вважають в Інституті вивчення війни.

Також ISW зазначив, що міноборони РФ “ненавмисно вказало, що українські війська взяли під свій контроль Кислівку (за 25 км на північний захід від Сватового), заявивши, що російських ударів було завдано по українському командному пункту в Кислівці 5 грудня”. Втім, за даними авторів карти DeepState, Кислівка вже давно перебуває під контролем ЗСУ.

В Інституті вивчення війни повідомляють про те, що Сили оборони продовжують контрнаступ на Харківщині та Луганщині, а ЗС РФ обороняються та роблять спроби відновити втрачені позиції на лінії Сватове-Кремінна.