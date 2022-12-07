Live
  • Середа 07.12.2022
    • Харків
  •   -6°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.49
    • 🟢

Українські сили досягли успіхів у Харківській області – ISW

Світ 07:57   07.12.2022
Оксана Горун
Українські сили досягли успіхів у Харківській області – ISW Фото: ISW

Інститут вивчення війни (ISW) повідомив про наявні ознаки просування Сил оборони на північному сході Харківської області.

“Українські сили, ймовірно, нещодавно досягли успіхів на північному сході Харківської області, а російські сили проводили обмежені атаки й захищалися від контрнаступних дій України”, – зазначили у зведенні за 6 грудня аналітики ISW.

Висновки про успіхи українських сил на Харківщині експерти зробили зі зведень Генштабу ЗСУ та випадково упущеної інформації міноборони РФ.

“5 грудня Генштаб України повідомив, що російські сили обстріляли українські позиції в районі Тавільжанки, Богданівського та Лимана Першого (все приблизно за 50 км на північний захід від Сватового та за 15 км на південь від міжнародного кордону), що вказує на те, що українські війська, ймовірно, домоглися обмеженого поступу в цьому районі”, – вважають в Інституті вивчення війни.

ЗСУ просунулися в Харківській області

Також ISW зазначив, що міноборони РФ “ненавмисно вказало, що українські війська взяли під свій контроль Кислівку (за 25 км на північний захід від Сватового), заявивши, що російських ударів було завдано по українському командному пункту в Кислівці 5 грудня”. Втім, за даними авторів карти DeepState, Кислівка вже давно перебуває під контролем ЗСУ.

  • Читайте також: Джерела з РФ повідомляють про концентрацію ЗСУ на Харківщині для атаки – ISW

    • В Інституті вивчення війни повідомляють про те, що Сили оборони продовжують контрнаступ на Харківщині та Луганщині, а ЗС РФ обороняються та роблять спроби відновити втрачені позиції на лінії Сватове-Кремінна.

    Автор: Оксана Горун

    Новини за темою:

    07:12
    Армія РФ обстріляла близько 20 населених пунктів на Харківщині – Генштаб
    11:29
    “У ката немає серця, він – зло, а зло завжди програє” – начштаба 92 ОМБр
    10:01
    Харківська ТрО взяла в полон “вагнерівця” (відео)
    21:15
    У розвідці США сумніваються, що в Путіна реальна картина того, що відбувається
    20:48
    У найближчі 3-4 місяці російська артилерія перестане існувати – експерт

  • Категорії: Сказано, Україна; Теги: , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Українські сили досягли успіхів у Харківській області – ISW»; з категорії Світ на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 7 Грудня 2022 в 07:57;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Інститут вивчення війни (ISW) повідомив про наявні ознаки просування Сил оборони на північному сході Харківської області".