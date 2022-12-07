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Украинские силы добились успехов в Харьковской области — ISW

Мир 07:57   07.12.2022
Оксана Горун
Украинские силы добились успехов в Харьковской области — ISW Фото: карта ISW

Институт изучения войны (ISW) сообщил об имеющихся признаках продвижения Сил обороны на северо-востоке Харьковской области.

«Украинские силы, вероятно, недавно добились успехов на северо-востоке Харьковской области, а российские силы проводили ограниченные атаки и защищались от контрнаступательных действий Украины», — отметили в сводке за 6 декабря аналитики ISW.

Выводы об успехах украинских сил на Харьковщине эксперты сделали из сводок Генштаба ВСУ и случайно оброненной информации минобороны РФ.

«5 декабря Генштаб Украины сообщил, что российские силы обстреляли украинские позиции в районе Таволжанки, Богдановского и Лимана Первого (все примерно в 50 км к северо-западу от Сватово и в 15 км к югу от международной границы), что указывает на то, что украинские войска, вероятно, добились ограниченного продвижения в этом районе», — считают в Институте изучения войны.

ВСУ продвинулись в Харьковской области
Фото: карта Deep State

Также ISW отметил, что минобороны РФ «непреднамеренно указало, что украинские войска взяли под свой контроль Кисловку (в 25 км к северо-западу от Сватово), заявив, что российские удары были нанесены по украинскому командному пункту в Кисловке 5 декабря». Впрочем, по данным авторов карты DeepState,  Кисловка уже давно находится под контролем ВСУ.

  • Читайте также: Источники из РФ сообщают о концентрации ВСУ на Харьковщине для атаки — ISW

    • В Институте изучения войны сообщают о том, что Силы обороны продолжают контрнаступление на Харьковщине и Луганщине, а ВС РФ обороняются и предпринимают попытки восстановить утраченные позиции на линии Сватово-Кременная.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Сказано, Украина; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 7 декабря 2022 в 07:57;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Институт изучения войны (ISW) сообщил об имеющихся признаках продвижения Сил обороны на северо-востоке Харьковской области".